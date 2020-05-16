В Приамурье все призывники пройдут экспресс-тест на коронавирус

Фото: пресс-служба ВВО

Все призывники, прибывшие на сборные пункты Восточного военного округа, в том числе в Амурской области, пройдут экспресс-тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Тестирование будет проходить в отдельных помещениях, расположенных на территории сборных пунктов.

Сама процедура займет не более 20 минут. В случае отрицательного результата на вирусную инфекцию призывник будет допущен на сборный пункт. Выделен отдельный транспорт, на котором будут убывать призывники в воинские части.

Всего начали работу 11 сборных пунктов в 11 субъектах РФ, находящихся на территории ВВО. На каждом сборном пункте уже находятся дезинфекционные подразделения радиационной, химической и биологической защиты. Они будут обрабатывать помещения, территорию сборных пунктов и транспортные средства на которых будут перевозиться призывники.

Первые отправки команд в войска начнутся после 20 мая. Всего отправить в войска весной 2020 года планируется более 9 тысяч жителей Дальневосточного федерального округа, сообщает пресс-служба ВВО.