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сегодня, 09:35 2

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для некоторых граждан

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для некоторых граждан
Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин поручил правительству и главам регионов сохранить режим самоизоляции для россиян старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Кабмин и главы российских субъектов должны предоставить доклад до 20 мая.

В конце марта в России ввели режим самоизоляции и нерабочих дней с сохранением зарплат сотрудников из-за распространения коронавируса. Помимо этого, президент наделил глав регионов правом самим определять необходимые ограничения.

Впоследствии в ходе обращения к гражданам Путин объявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая. Однако он отметил, что режим повышенной безопасности сохранится для людей старше 65 лет.

Власти Москвы отмечали, что с 12 мая в городе откроют стройки и сферу промышленности. Несмотря на смягчение ограничений, как пишет РБК, жители старше 65 лет, граждане с хроническими заболеваниями и беременные женщины, даже если они работают в сфере промышленности и строительства, должны будут продолжить соблюдать самоизоляцию.

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#коронавирус #российская власть

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Комментарии
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  • амурская алена

    амурская алена
    10 часов назад

    В стране,столько людей с хроническими заболеваниями,что им сидеть дома,а кто работать будет?

  • invv

    invv
    10 часов назад

    Да уж, если всем с хроническими заболеваниями сидеть по домам, то работать будет некому, в том числе в больницах.

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