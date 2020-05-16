В Приамурье проведено почти 25 тысяч исследований на коронавирус

По состоянию на 15 мая в Амурской области на новую коронавирусную инфекцию проведено 24 910 исследований, в том числе, за последние сутки – 957. Общее количество контактных лиц с заболевшими – 791 человек, проводится работа по их медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию.

На изоляции по месту жительства находятся 748 человек, в изоляторах – 43, в обсерваторе – 12. По состоянию на 15 мая в регионе коэффициент распространения инфекции – 1,3. Показатель тестирования – 113,1 на 100 тысяч населения. Свободный коечный фонд – 60,9 %.

На 15 мая с нарастающим итогом в области выявлено 204 случая COVID-19, 45 из которых завершились выздоровлением. Заболевшие – жители Благовещенска (63 человека), Благовещенского района (3 человека), Белогорска (28 человек), Тынды (36 человек), Зеи (3 человека), Магдагачинского района (4 человека), Свободного (13 человек), Шимановска (31 человек) Прогресса (3 человека), Завитинского района (1 человек), Ивановского района (2 человека), Бурейского района (1 человек), Серышевского района (16 человек).