В селе Новинка сгорел дом

В селе Новинка Благовещенского района при пожаре пострадала пенсионерка. С ожогами она доставлена в Амурскую областную клиническую больницу.

«Сообщение о пожаре поступило 15 мая в 18:10. Возгорание произошло на частном подворье. На момент прибытия первых боевых расчетов Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона горели гараж, летняя кухня находящиеся под одной кровлей с жилым домом. Более часа потребовалось пожарным для ликвидации открытого горения. В результате пожара пострадала женщина 1961 года рождения», – сообщает амурское управление МЧС.

Всего в тушении было задействовано 16 человек и 5 единиц техники. Причина и обстоятельства возникновения возгорания устанавливаются.