Жители трех домов в Астрахановке остались без горячей воды на все лето

С окончанием отопительного сезона в квартирах дома 53 на улице Садовой в районе Астрахановки отключили горячую воду. Жителям поставили условие – либо их дом устанавливает общедомовые счетчики на отопление и заключает договор на теплоснабжение, либо мыться им придется в ледяной воде.

Аналогичная ситуация возникла в отношении еще двух многоквартирных домов поблизости, в переулке Ученическом. Жителям отдаленного района с началом весеннего тепла приходится бороться за право жить в доме с теплой водой.

Три дома в Астрахановке отапливает котельная Пограничного управления ФСБ России по Амурской области. В прошлые годы перебои с горячей водой в этих домах возникали во время ремонтных работ не более чем на месяц. После 6 мая 2020 года, когда завершился отопительный сезон, жильцы узнали, что вместе с отоплением в их трубах пропала горячая вода.

Жильцы начали бить тревогу. Коммунальные услуги они оплачивают в соответствии с квитанциями и не намерены терпеть неудобства.

Переговоры между теплоснабжающей организацией, управляющей компанией, жилищной инспекцией и городскими властями ведет старшая дома Любовь Мордашова. Корреспонденту Амур.инфо она рассказала, что в 2020 году тепло и горячую воду отключили одновременно.

«У них идет перепалка с управляющей компанией, – рассказала старшая дома о результате переговоров.– Пограничное управление требует установить теплосчетчики. Они думают, что у них идет большая потеря тепла, которое мы не оплачиваем, и поэтому их котельная убыточная».

Пограничное управление уведомило управляющую компанию «Прогресс-2», которая обслуживает дом на Садовой, что горячее водоснабжение будет прекращено до установки прибора учета энергии и заключения договора теплоснабжения.

«Счетчики устанавливаются за счет жильцов, и мы не против. Хотя в Благовещенске немного домов, где стоят такие счетчики, – продолжает Любовь Мордашова. – Я думаю, что это незаконно».

В Пограничном управлении с таким обвинением не согласны и во всем винят управляющую компанию, которая, по словам представителей снабжающей организации, не заключила договор на поставку тепловой энергии.

«Отключение горячего водоснабжения связано с отсутствием на протяжении длительного времени договорных отношений между управляющими компаниями, обслуживающими жилые дома, и пограничным управлением, – говорится в ответе управления на запрос Амур.инфо. – В нарушение требований федерального закона 261-ФЗ от 23.11.2009 года до настоящего момента вышеуказанные жилые дома осуществляют безучетное потребление тепловой энергии (горячей воды), что с учетом работы котельной на жидком котельно-печном топливе (мазуте), приводит к нанесению существенного материального ущерба государству, особенно в межотопительный период».

В Пограничном управлении отметили, что неоднократно обращались в адрес управляющей компании. Однако никакой реакции на требования теплоснабжающей организации не последовало.

«С апреля 2019 года по настоящее время наблюдается их полное бездействие по устранению имеющихся недостатков по ранее выданным предписаниям, – пояснили в ресурсоснабжающей организации. – В связи с отсутствием договоров управлением ЖКХ Благовещенска отказано Пограничному управлению в компенсации выпадающих доходов, образующихся в результате разницы между экономически обоснованным и льготным тарифом. (…) С 6 мая 2020 года в целях недопущения дальнейшего нанесения материального ущерба государству, с учетом халатного отношения управляющих компаний Пограничным управлением произведено отключение отопления (горячего водоснабжения) в жилые дома. О планируемом отключении горячего водоснабжения по окончании отопительного периода были проинформированы управляющие компании указанных выше домов, а также контролирующие органы города».

В управляющей компании, наоборот, пеняют на пограничников, которые, по словам коммунальщиков, нарушили закон.

«Они взяли и отключили, не уведомив собственников, хотя они напрямую с ними расчет ведут, – пояснил журналисту Амур.инфо представитель компании. – Поскольку расчеты производятся напрямую с ресурсоснабжающей организацией, то ресурсники и должны поставить этот прибор учета. Отключение горячей воды никак не связывается с этим. В городе половина домов не оборудована счетчиками на тепло, и что: кто-то кого-то отключает?».

Пока идут разбирательства, кто все-таки должен установить приборы учета и должен ли это вообще кто-то делать, жители многоквартирных домов остаются заложниками удаленности от центра и близости к военной организации, для которой отопление дома – непрофильное занятие.

Амур.инфо направило запрос в жилищную инспекцию Амурской области, в котором попросило разъяснить: имеет ли право ресурсоснабжающая организация вводить ограничения на подачу горячей воды на основании отсутствия приборов учета, кто обязан эти приборы устанавливать и есть ли в факте отключения водоснабжения нарушение законодательства.

«Заявление рассматривается, направлены запросы соответствующие, которые будут проанализированы. И на основе этого будет принято соответствующее решение в соответствии с жилищным законодательством. Вопрос на контроле, ведется разбирательство», – ответили в инспекции.

В управление жилищно-коммунального хозяйства Благовещенска на запрос Амур.инфо пояснили, что котельная в Астрахановке изначально использовалась исключительно для нужд теплоснабжения комплекса ведомственных объектов Пограничного управления, в число которых входили административные, производственные и ведомственные жилые объекты.

Часть жилых помещений до настоящего времени находится в собственности ПУ ФСБ РФ по Амурской области. Теплоснабжение объектов муниципальной собственности от данной котельной не осуществляется. В связи с отсутствием в данном районе иных источников теплоснабжения, переключение потребителей от котельной Пограничного управления в настоящее время не представляется возможным.

Что касается стоимости отопления и горячей воды, которая разоряет пограничников, в администрации пояснили, что управлением цен и тарифов Амурской области установлен рекомендуемый расчет тарифов для потребителей коммунальных услуг.

«Тарифы в сфере теплоснабжения рассчитаны и утверждены на основании необходимой валовой выручки регулируемой организации, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида услуг на расчетный период регулирования», – говорится в официальном ответе.

Общедомовые приборы учета энергоресурсов, как отметили в администрации города, должны быть установлены обязательно. Оснастить дома такими приборами обязаны собственники, то есть жильцы. Если они этого до сих пор не сделали, то «согласно ч. 12 ст. 13 закона об энергосбережении, действия по оснащению домов приборами учета должны совершить ресурсоснабжающие организации, которым в последующем граждане возмещают расходы по установке приборов учета используемых энергоресурсов».

«Расчет за предоставляемые коммунальные услуги гражданами, проживающими в многоквартирных домах, производится непосредственно с ПУ ФСБ РФ по Амурской области. Таким образом, ПУ ФСБ РФ по Амурской области является ресурсоснабжающей организацией для данных жилых объектов», – уточнило городское управление ЖКХ.

Жильцы дома 53 по Садовой решили бороться за горячую воду и подготовили обращение в жилищную инспекцию Амурской области с жалобой на действия теплоснабжающей организации. Письмо подписали 32 собственника.