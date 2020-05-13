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13мая
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Двух амурских полицейских подозревают в служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями (видео)

Двух амурских полицейских подозревают в служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями (видео)
Фото: скриншот видео

Следственными органами СКР по Амурской области возбуждены уголовные дела в отношении двух сотрудников ОМВД по Тамбовского району. Их подозревают в служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями.

Согласно предварительным данным, подозреваемые, приняв в конце марта 2020 года заявление от местной жительницы о совершенном у нее хищении денежных средств, не приняли мер к раскрытию указанного преступления и не провели необходимые мероприятия по установлению обстоятельств кражи. Вместо этого один из подозреваемых внес недостоверные сведения в материалы проверки, вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое впоследствии, зная о недостоверности положенных в его основу данных, согласовал второй подозреваемый. Основанием для возбуждения уголовных дел послужили материалы проверки, проведенной органами прокуратуры.

С участием сотрудников УФСБ России по Амурской области и оперативно-розыскной части собственной безопасности регионального УМВД, обеспечивших оперативное сопровождение, 7 мая подозреваемые были задержаны.

На допросе подследственные признали свою вину в инкриминируемом им преступлении. По ходатайству следователя судом в отношении них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.

Материалы проверки о хищении денежных средств у местной жительницы приняты к производству следователем следственного отдела по Тамбовскому району следственного управления СКР по Амурской области. Возбуждено уголовное дело, по которому обвиняемый дал признательные показания и в результате принятых следователем мер частично уже компенсировал ущерб потерпевшей.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, назначена служебная проверка. При подтверждении вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

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