В Приамурье открыта горячая линия по выплатам медикам, работающим с больными COVID

Министерством здравоохранения Амурской области организована горячая линия по вопросам стимулирующих выплат работникам, оказывающим помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Она работает по будням.

Амурский минздрав выделил для вопросов отдельный телефон – 8 (4162) 200-952. Консультировать медицинских работников по вопросам стимулирующих выплат будут с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

Ранее сообщалось, что амурские медики получат стимулирующие выплаты из регионального бюджета. Речь идет о тех из них, кто не попал под федеральные стимулирующие выплаты.

Выплаты установлены за особые условия труда отдельным медицинским и иным работникам учреждений, подведомственных министерству здравоохранения региона, в связи с принятием мер по предотвращению распространения на территории Амурской области новой коронавирусной инфекции.

Также Минздрав России заявил, что региональные власти не должны экономить на стимулирующих выплатах медицинскому персоналу, оказывающему помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Такое мнение высказала заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова. В ведомстве сообщили, что получают тревожные сигналы из некоторых регионов, в которых медработникам выплатили стимулирующие выплаты в размере всего нескольких сотен рублей.