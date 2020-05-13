В Благовещенском районе стартовал ремонт улицы Тепличной

В Благовещенском районе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начались работы по ремонту 500 метров улицы Тепличной от сельскохозяйственного производственного кооператива «Тепличный» до улицы Воронкова.

С 12 мая подрядная организация ООО «РосЖилСервис» приступила к подготовительным работам. 13 мая организованы работы по планировке и разработке грунта, вырубке кустарника и вывозу мусора. Вопросы поставки и дальнейшей установки сертифицированных, соответствующих паспортам качества и ГОСТу новых водопропускных лотков на контроле у администрации района. На следующей неделе подрядчик приступит к демонтажу старого освещения, затем начнет обустройство ливневой канализация.

В летний период дорожная деятельность будет направлена на асфальтирование, устройство земляного полотна и водоотведения. Позднее здесь появятся пешеходный переход с «лежачим полицейским», дорожные знаки и современная дорожная разметка.

В дальнейшем объект обустроят освещением, тротуарами, стоянкой для автомобилей и разворотной площадкой для автобусов, разобьют и засеют газон.

Стоимость ремонтных работ по контракту составляет 34,7 миллиона рублей. Уже к концу октября 2020 года обновленная улица будет сдана в эксплуатацию. В дальнейшем будет реконструирован следующий участок Тепличной от улицы Воронкова до Игнатьевского шоссе.

Как сообщает пресс-служба амурского минтранса, в опросе общественного мнения жителей Благовещенского района на предмет включения в ремонт улиц в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» улица Тепличная стала безоговорочным лидером.