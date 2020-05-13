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13 мая 2020, 17:59 6

С 14 мая частная лаборатория в Благовещенске начнет проверять на COVID-19

С 14 мая частная лаборатория в Благовещенске начнет проверять на COVID-19
Фото: medicinatver.ru

В Благовещенске частная лаборатория будет тестировать всех желающих на коронавирус. Разрешение Роспотребнадзора получено лабораторно-диагностическим центром «Спектр», исследования будут проводить на месте. Прием начнется 14 мая.

Обследоваться на COVID-19 могут все, кроме людей из группы риска — беременных и лиц старше 65 лет, а также тех, кто контактировал с больными коронавирусом, и пациентов с клиническими проявлениями заболевания — температурой и кашлем.

Прием будет проводиться через отдельный вход. Медицинские работники будут одеты в защитные костюмы, перчатки и маски. Посетителям сразу измерят температуру.

«До посещения лаборатории мы рекомендуем три часа не принимать пищу и напитки. На проведение теста уйдет не более 15 минут. У пациентов будут брать мазок из носа и ротоглотки в две пробирки. Тип исследования – это ПЦР, полимеразная цепная реакция. В отличие от ИФА, иммунноферментного анализа крови, где определяется наличие антител, при ПЦР определяется наличие самого вируса в организме, — рассказала главный врач лабораторно-диагностического центра Виктория Барабанова. — Результаты будут готовы в период от суток до трех. Если положительный результат подтвердится, то вторую пробирку мы отправим в лабораторию Роспотребнадзора для подтверждения результата».

Прием на тестирование на коронавирус будет вестись по предварительной записи по телефону колл-центра «Спектра». Стоимость тестирования — 1 800 рублей.

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#здоровье #коронавирус #медицина

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Комментарии
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  • Ксения Г

    Ксения Г
    2 дня назад

    Ого,цена какая.. вроде писали ранее,что будет дешевле.

  • Paster

    Paster
    2 дня назад

    Ксения Г

    Ого,цена какая.. вроде писали ранее,что будет дешевле.



    Спектр и понятие дешевле - не совместимы.

  • Вета007

    Вета007
    2 дня назад

    Замечательный способ стричь с короноиков деньги. Бизнес однако.

  • Анастасия2207

    Анастасия2207
    1 день назад

    Спектр наделает... Деньги Спектр любит очень сильно...

  • Oldlord

    Oldlord
    1 день назад

    Ксения Г

    Ого,цена какая.. вроде писали ранее,что будет дешевле.



    Это ещё нормально. )



  • Myxira

    Myxira
    1 день назад

    Бесполезный тест:

    - есть признаки - вызывай врача;

    - нет признаков - смысл делать тест?;

    - сегодня тест отрицательный - следом же, либо завтра подцепил заразу;

    - ну и - посещение лаборатории - еще один способ хватануть заразы ))))

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