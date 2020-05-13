С 14 мая частная лаборатория в Благовещенске начнет проверять на COVID-19

В Благовещенске частная лаборатория будет тестировать всех желающих на коронавирус. Разрешение Роспотребнадзора получено лабораторно-диагностическим центром «Спектр», исследования будут проводить на месте. Прием начнется 14 мая.

Обследоваться на COVID-19 могут все, кроме людей из группы риска — беременных и лиц старше 65 лет, а также тех, кто контактировал с больными коронавирусом, и пациентов с клиническими проявлениями заболевания — температурой и кашлем.

Прием будет проводиться через отдельный вход. Медицинские работники будут одеты в защитные костюмы, перчатки и маски. Посетителям сразу измерят температуру.

«До посещения лаборатории мы рекомендуем три часа не принимать пищу и напитки. На проведение теста уйдет не более 15 минут. У пациентов будут брать мазок из носа и ротоглотки в две пробирки. Тип исследования – это ПЦР, полимеразная цепная реакция. В отличие от ИФА, иммунноферментного анализа крови, где определяется наличие антител, при ПЦР определяется наличие самого вируса в организме, — рассказала главный врач лабораторно-диагностического центра Виктория Барабанова. — Результаты будут готовы в период от суток до трех. Если положительный результат подтвердится, то вторую пробирку мы отправим в лабораторию Роспотребнадзора для подтверждения результата».

Прием на тестирование на коронавирус будет вестись по предварительной записи по телефону колл-центра «Спектра». Стоимость тестирования — 1 800 рублей.