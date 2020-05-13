Полицейские получат право вскрывать автомобили и оцеплять жилье

Правительство внесло в Госдуму поправки, расширяющие полномочия полицейских, документ появился в базе данных палаты. В нем прописано, в частности, право полицейских вскрывать личные автомобили без согласия владельцев, оцеплять жилье и ограждать места проведения массовых мероприятий.

Поправки в закон «О полиции» правительство официально одобрило их 8 мая.

Как передает «Интерфакс», авторы законопроекта, в частности, предложили уточнить формулировку в действующем законе о том, что полицейский «не должен быть связан решениями политических партий». Они назвали ее некорректной, так как из нее непонятно, «о какой связи идет речь».

Ее предложено заменить на «не должен быть зависим от решений политических партий», не допускающими неоднозначного толкования и подчеркивающими принцип «политического нейтралитета», которым должны руководствоваться сотрудники полиции при исполнении служебных обязанностей и реализации предоставленных им прав, говорится в пояснительной записке.

Если поправки будут приняты, полицейский «с обнаженным огнестрельным оружием» сможет стрелять при попытке задерживаемого лица не только прикоснуться к его огнестрельному оружию (как в действующем законе), но и «совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».

В пакете содержится новая статья закона «О полиции» – о вскрытии транспортного средства. Предлагается дать полицейским право вскрывать автомобиль и залезать в него, в частности, для спасения жизни граждан, для предотвращения преступления или «для обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях».

Если собственника автомобиля на месте нет, то машину вскрыть будет можно. При этом полиция будет обязана проинформировать автовладельца о случившемся не позднее чем через 24 часа с момента вскрытия.

Если собственник машины находится рядом, полицейский перед вскрытием должен назвать свою должность, звание, фамилию, предъявить по требованию собственника служебное удостоверение и объяснить, почему он должен вскрыть автомобиль. Также он обязан будет проинформировать присутствующих о возникающих у них правах и обязанностях в связи с произошедшим. Исключение сделают для случаев, когда потеря времени создает угрозу жизни и здоровью сотрудника полиции или иных граждан.

В проекте статьи говорится, что полицейский не несет ответственность за вред, причиненный гражданам и организациям при вскрытии транспортного средства, если он действовал на законных основаниях.

В проекте прописано право полицейских оцеплять территории, жилые помещения и другие здания. Действующий закон дает им право блокировать «участки местности».

В границах оцепления полиция сможет «осуществлять личный осмотр граждан, находящихся при них вещей, предметов, механизмов, веществ», а также «осматривать транспортные средства». Если гражданин откажется от личного осмотра или показать полицейским свою машину и грузы, полиция получит право его не пропускать через оцепление, как внутрь, так и наружу.

Поправки также предусматривают право полицейских «обозначать доступными средствами, в том числе визуальными» место проведения публичных массовых мероприятий и временно их ограждать.

Статью 30 действующего закона о полиции предлагается дополнить положением о том, что «сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции».