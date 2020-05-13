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сегодня, 18:08 1

Амурским семьям, чьи дети бесплатно питаются в школах, выплатят компенсации

Амурским семьям, чьи дети бесплатно питаются в школах, выплатят компенсации
Фото: Амур.инфо

Амурским семьям, в которых дети получают бесплатное горячее питание в школах, но пока лишены этой меры соцподдержки из-за перехода на дистанционное обучение, окажут материальную помощь. Она направлена на обучающихся из многодетных (1-11 классы) и малообеспеченных семей (1-4 классы).

Такое решение принято оперативным штабом по предупреждению распространения коронавирусной инфекции при губернаторе Амурской области Василии Орлове.

Размер компенсации составит 1 000 рублей в месяц на одного ребенка. Выплаты будут произведены за апрель и май – те месяцы, когда дети вынуждены учиться дома.

В общей сложности на поддержку семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в связи с прохождением пандемии, из резервного фонда регионального правительства предусмотрено более 45 миллионов рублей. Финансовая помощь рассчитана на 22,5 тысячи детей.

«Материальная поддержка будет предоставляться на основании списков, сформированных образовательными учреждениями области. Это значит, что никаких документов дополнительно подавать не нужно», – прокомментировала министр социальной защиты населения Амурской области Наталья Киселева.

С семьями, которые не получат выплаты до 20 мая (включительно), будет организована индивидуальная работа через образовательные учреждения и органы социальной защиты населения, сообщает областное минобрнауки.

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#дети #школа

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Комментарии
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  • BS28RUS

    BS28RUS
    16 минут назад

    Большинство родителей спустят эту тёщу в ближайшем пивном. Лучше продуктовые наборы выдайте как в других регионах.

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