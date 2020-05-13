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сегодня, 18:02 2

Космодром в Амурской области посетил Дмитрий Рогозин (фото)

Космодром в Амурской области посетил Дмитрий Рогозин (фото)
Фото: www.amurobl.ru

Глава Роскосмоса проинспектировал ход работ строительства второй очереди космодрома. Также он осмотрел жилой фонд микрорайона Звёздный в Циолковском и ряд других объектов.

Дмитрий Рогозин на стартовом комплексе космического ракетного комплекса «Ангара» оценил ход строительства стартового сооружения, командного пункта, централизованного сооружения, блока кислорода и азота.

В ходе инспекции жилого фонда Циолковского был рассмотрен вопрос малоэтажной застройки наукограда, а также завершения текущего строительства, сообщает правительство Амурской области.

«Строительные работы на космодроме идут с наращиванием темпов. Стройка весь этот период не прерывалась ни на час. Заболевших, благодаря принятым жестким мерам изоляции стройки и строительного городка, нет», – сообщил Дмитрий Рогозин.

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#космодром #строительство #Циолковский

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Комментарии
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  • lev4ik

    lev4ik
    45 минут назад

    Так нахрена прилетал-то?

  • Саня mestnui1

    Саня mestnui1
    12 минут назад

    капец щас короновирусом из москвы всех заразит

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