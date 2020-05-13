Космодром в Амурской области посетил Дмитрий Рогозин (фото)

Глава Роскосмоса проинспектировал ход работ строительства второй очереди космодрома. Также он осмотрел жилой фонд микрорайона Звёздный в Циолковском и ряд других объектов.

Дмитрий Рогозин на стартовом комплексе космического ракетного комплекса «Ангара» оценил ход строительства стартового сооружения, командного пункта, централизованного сооружения, блока кислорода и азота. В ходе инспекции жилого фонда Циолковского был рассмотрен вопрос малоэтажной застройки наукограда, а также завершения текущего строительства, сообщает правительство Амурской области. «Строительные работы на космодроме идут с наращиванием темпов. Стройка весь этот период не прерывалась ни на час. Заболевших, благодаря принятым жестким мерам изоляции стройки и строительного городка, нет», – сообщил Дмитрий Рогозин.

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Ракутин Максим