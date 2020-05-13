Коронавирус не помешал строительству школы в Благовещенске (видео, фото)

Василий Орлов проинспектировал строительство одной из крупнейших школ на Дальнем Востоке. Работы идут по графику, объект планируют сдать летом 2022 года.

Новая школа строится в Благовещенске в 406 квартале – это район комбината «Тепличный».

«Объект мощностью 1 500 мест и стоимостью 1 миллиард 307 миллионов рублей должен быть введен в эксплуатацию летом 2022 года, – подчеркнул губернатор Василий Орлов. – Пока все идет в графике. Очень сильный подрядчик – компания "Амурстрой". Это одна из крупнейших школ, которая строится в последние годы на Дальнем Востоке. Эта школа очень нужна. Село Чигири уже практически слилось с Благовещенском. В самом городе ежегодно мы отмечаем прирост учащихся на 1 000 человек. Планируем еще строительство школы в Чигирях. Та школа, которая там есть, – старая и недостаточная по мощности. На первом этапе эта школа сможет принять учеников, в том числе и из Чигирей».

Контракт с компанией-застройщиком был заключен 10 марта. Как рассказал генеральный директор «Амурстроя» Александр Синьков, на сегодняшний день забиты все 2 600 свай.

«Задача стояла – в зимний период выйти в нулевой цикл, – пояснил Александр Синьков. – Озеро, которое было раньше на этой территории, мы выморозили, подготовительные работы провели. Отработали котлован именно в холодных условиях. Сейчас ведутся работы под заливку бетона, непосредственно бетонирование, уже залито около 800 кубометров раствора. Начинается монтаж блоков. Мы выходим из нулевого цикла. Школа будет одной из крупнейших на Дальнем Востоке. Объект интересный – такой масштаб! Мне самому приятно смотреть, как полным ходом идет строительство».

Школа будет состоять из пяти блоков – учебных корпусов трех- и четырехэтажных и спортивного зала. На первом этаже основного корпуса будет столовая на 780 мест, на втором – актовый зал на 900 мест. Ученики младших и старших классов будут обучаться в отдельных корпусах, сообщает сайт правительства Амурской области.

«Работа ведется по мере подготовки корпусов. Блок А и Г – как раз центральный блок, который объединяет все корпуса, на нем сейчас идет срезка свай и подготовительные работы», – пояснил Александр Синьков.

Новая школа займет 5,16 гектара. В ней расположатся 60 классов, которые рассчитаны на 25 детей каждый. В школе построят 4 спортивных зала, тренажерный зал с раздевалками, актовый зал.

В проекте планируется создать физкультурно-спортивную зону, в которой будут оборудованы: круговая беговая дорожка, прямая беговая дорожка, футбольное поле, яма для прыжков в длину, яма для прыжков в высоту, баскетбольная и волейбольная площадки, полоса препятствий, площадки для гимнастики, зона для проведения занятий по правилам дорожного движения.

В зоне отдыха будут площадки для отдыха и игр учеников начальной школы и среднего звена.

Также будет организована учебно-опытная зона, которая будет состоять из участка полевых и овощных культур, плодового сада-ягодника, участка для коллекционно-селекционной работы.

Предусматривается устройство ограждения территории с шумоотражающими и светопрозрачными панелями. Запланированы парковочные места для автомобилей и школьного автобуса.

В завершении рейда Василий Орлов отметил, что благовещенская школа – не единственная стройка в области. Сейчас строится школа в Свободном. Проектируется школа в Экимчане, ее возведение планируют начать в этом году.