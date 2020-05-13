От мусора и брошенных сетей очистят 28 водоемов Приамурья

Фото: пресс-служба управления по охране животного мира Амурской области

В Амурской области от мусора и оставленных орудий лова будут очищены 28 водоемов и 67,2 километра береговой линии. Традиционная акция в этом году запланирована в пяти районах: Тамбовском, Октябрьском, Ивановском, Завитинском и Благовещенском. Охотоведам предстоит уборка в общей сложности 2 099,7 гектара акватории.

В Октябрьском районе работа уже завершена. Здесь очищены Мухинское и Кутиловское водохранилища.

Больше всего работы у охотоведов в Благовещенском и Ивановском районах, где убрать предстоит 7 и 11 водоемов соответственно. Помимо бытового мусора, который амурчане оставляют после своего отдыха, специалисты вытаскивают из воды оставленные рыбаками сети и их обрывки, пишет пресс-служба управления по охране животного мира Амурской области.

«В оставленных и забытых сетях путаются и гибнут птицы и околоводные животные. Рыба, попавшая туда, не только погибает сама, но и отравляет продуктами разложения воду. Если таких "ловушек" на водоеме много, через некоторое время место может стать непригодным для обитания», – говорит замначальника дирекции по охране и использованию животного мира и ООПТ Андрей Тарасов.

Как отмечают специалисты Дирекции, акция проводится не первый год, и результаты многолетней работы очевидны. Амурские озера стали заметно чище.