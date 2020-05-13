Строительство храма в Шадринском сквере обсудят представители епархии, краеведы и архитекторы

Заседание Общественного научно-методического совета по вопросам охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия при правительстве Амурской области, посвященного этой теме, состоится на текущей неделе.

Как сообщало Амур.инфо, на месте разрушенного после революции Шадринского собора началось строительство другого храма – Албазинской иконы Божией Матери «Слово Плоть Бысть». Узнав об этом, городская общественность и краеведы возмутились. Несколько лет назад горожан обнадежили восстановлением Шадринского собора, был объявлен сбор средств, но на его месте строится другой.

Теперь на заседании представители Благовещенской епархии, а также историки, краеведы, специалисты в области архитектуры выскажут свои точки зрения и приведут аргументы о будущем сквера. Одним из важных вопросов повестки станет вопрос восстановления Шадринского собора.

«Мы выступаем исключительно за духовное возрождение святых и исторических мест. Епархия открыта для конструктивного, конкретного, обоснованного диалога. Искренне надеемся, что общее решение, к которому мы придем, в будущем послужит во благо города Благовещенска», — отметил архиерей Лукиан Благовещенский и Тындинский.