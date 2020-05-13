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Строительство храма в Шадринском сквере обсудят представители епархии, краеведы и архитекторы

Строительство храма в Шадринском сквере обсудят представители епархии, краеведы и архитекторы

Вопрос строительства храма в Шадринском сквере обсудят в Благовещенске представители епархии, краеведы и архитекторы. Прийти к единому мнению в вопросе возрождения духовной и исторической памяти, согласовании комплекса возводимых объектов в сквере на пересечении улиц Ленина и Чайковского заинтересованные стороны планируют в открытом диалоге.

Заседание Общественного научно-методического совета по вопросам охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия при правительстве Амурской области, посвященного этой теме, состоится на текущей неделе.

Как сообщало Амур.инфо, на месте разрушенного после революции Шадринского собора началось строительство другого храма – Албазинской иконы Божией Матери «Слово Плоть Бысть». Узнав об этом, городская общественность и краеведы возмутились. Несколько лет назад горожан обнадежили восстановлением Шадринского собора, был объявлен сбор средств, но на его месте строится другой.

Теперь на заседании представители Благовещенской епархии, а также историки, краеведы, специалисты в области архитектуры выскажут свои точки зрения и приведут аргументы о будущем сквера. Одним из важных вопросов повестки станет вопрос восстановления Шадринского собора.

«Мы выступаем исключительно за духовное возрождение святых и исторических мест. Епархия открыта для конструктивного, конкретного, обоснованного диалога. Искренне надеемся, что общее решение, к которому мы придем, в будущем послужит во благо города Благовещенска», — отметил архиерей Лукиан Благовещенский и Тындинский.

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#религия #строительство

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Комментарии
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  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    Какой процент верующих среди участников обсуждений?

  • Bobba

    Bobba
    52 минуты назад



    Какой процент верующих среди участников обсуждений?



    100% верующих!!! было же сказано что мнение неверующих мало кого шатает

  • Ыукпун

    Ыукпун
    49 минут назад

    А не шантаж ли это от Лукиана? - денег не датите, таксопарк не снесете - построим сарай!

  • full

    full
    44 минуты назад

    Зачем сарай? Временная точка получения доходов. Место то простаивает. Хотя тот же храм, отбранный у студентов, находится буквально в трех кварталах, полезная прогулка по Чайковского вряд ли кому повредит.

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