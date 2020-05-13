В Благовещенске впервые возводят жилые дома со стеклянным фасадом

В Благовещенске идет реализация масштабного инвестиционного проекта «Комплексная застройка территории 404 квартала города Благовещенска». В среду, 13 мая, на объекте побывал губернатор Амурской области Василий Орлов.

В настоящее время идет строительство 4-х домов. Один в скором времени планируется сдать, второй близится к завершению. Еще два дома сейчас на стадии фундамента.

Генеральный директор АО «Амурстрой» Александр Синьков сообщил губернатору, что общий объем всех четырех зданий – 388 квартир общей жилплощадью около 20 тысяч квадратных метров. Всего же в рамках инвестиционного проекта «Комплексная застройка территории 404 квартала города Благовещенска» до 2027 года планируется введение 11 многоквартирных домов на 952 квартиры общей жилой площадью 42,8 тысячи квадратных метров. Четыре из них будут монолитные, остальные – кирпичной кладки. Дома будут в 9, 10 и 14 этажей.

«Фасад зданий будет стеклянный. Пока таких домов не было в Благовещенске. Такой новый, современный облик – поручение губернатора. Место, где будет новый квартал – это въезд в город, его фасад», – прокомментировал выбор отделки Александр Синьков.

Застройка квартала идет в графике.

«Нам важны такие стройки. Реализация данного проекта позволит нам идти в графике национального проекта "Жилье". Новые квартиры нам нужны для того, чтобы люди могли приобретать их по программе "Дальневосточная ипотека", а также имели возможность купить по субсидии молодые семьи. В этом году мы ставим себе задачу ввести в строй 225 тысяч квадратных метров жилья», – цитирует Василия Орлова пресс-служба правительства Амурской области.

Фото: amurobl.ru