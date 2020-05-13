Для амурчан, лишившихся работы, предприниматели готовы открыть более 600 вакансий

Предприниматели Амурской области готовы открыть 619 новых вакансий для амурчан, которые лишились работы или находятся под риском увольнения из-за коронавируса. Организацию общественных работ обсудили в рамках заседания штаба по обеспечению устойчивого развития экономики региона.

В рамках постановления правительства Амурской области, работодателям, которые открывают дополнительные вакансии, будет субсидироваться заработная плата сотрудников на общественных работах.

По словам начальника амурского управления занятости Елены Дуленовой, главы муниципалитетов Приамурья сформировали перечень предприятий и численность рабочих мест для организации таких видов работ. На 13 мая в области готовы организовать почти 620 новых вакансий, а центрами занятости населения уже ведется предварительная работа по заключению соглашений с работодателями.

В свою очередь губернатор Амурской области Василий Орлов поставил задачу – до 1 июня проработать дополнительные виды работ, к выполнению которых на аналогичных условиях будет возможно подключать граждан, оставшихся без работы.

«В текущих условиях значительная потребность в кадрах уже ощущается в сфере строительства. Там есть определенные виды работ, которые не требуют высокой квалификации, и мы таким образом можем открыть возможность работать и получать зарплату тем, кто этого хочет. Но и на этом останавливаться не надо – перечень таких работ предлагаю расширить. Там, где требуется предварительное обучение специалистов, организовать краткосрочные курсы переподготовки кадров. Это поможет как в краткосрочной перспективе при решении текущих кризисных проблем, так и в целом на постепенное замещение иностранной рабочей силы в регионе», – отметил Василий Орлов.

В ходе заседания также были рассмотрены дополнительные меры поддержки жителям региона, сообщает пресс-служба областного правительства.

Согласно постановлению правительства РФ, граждане, потерявшие работу после 1 марта в связи с ограничительными мерами, с апреля по июнь текущего года могут получить пособие по безработице в максимальном размере 12 130 рублей, которое дополнительно увеличивается на районный коэффициент. Этой федеральной мерой поддержки за последнее время воспользовались 1 639 жителей Приамурья.

Кроме этого, при наличии несовершеннолетних детей пособие увеличивается на 3 000 рублей на каждого ребенка. Такое право есть у 693 безработных граждан в отношении 1 126 несовершеннолетних детей.

Для получения этих выплат амурчанам необходимо обратится в территориальные центры занятости по месту жительства. Большого пакета документов не требуется – подать необходимо только соответствующее заявление.

«Центры занятости населения продолжают работу в дистанционном режиме. Например, для постановки на учет амурчанам достаточно подать заявление в электронном виде через портал "Работа в России". На сегодняшний день к нам обратились 4 807 человек, положительное решение по которым принято в более чем 3 700 случаях», – отметила Елена Дуленова.