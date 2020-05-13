Кто пережил ад войны, тот знает, что такое жизнь: 85-летняя благовещенка рассказала об ужасах войны

85-летняя жительница Благовещенска Евдокия Аксенова в программе «Простые вопросы» поделилась воспоминаниями об ужасах войны. В 1941 году ей было 7 лет, семья жила в селе Воронежской области. Сейчас Евдокия Васильевна – жительница благовещенского дома «Ветеран».

Когда началась война, отца Евдокии Аксеновой почти сразу призвали на фронт, а уже в 1942 году в село пришли немцы.

«Нас собрали в школе и через переводчика объявили, что увезут… И пошли мы пешком, не помню сколько дней, километров 300-400, – рассказывает Евдокия Васильевна. – Жара, июль 42 года… Издевались… Молодая учительница была, в лес увели ее, сами знаете что сделали и расстреляли... Много случаев таких было».

Концлагерь, где Евдокия Васильевна оказалась ребенком, располагался в селе Семидесятное под Белгородом. Там находились не только жители из окрестных сел, но и военнопленные.

Во время бомбежки маленькую Дуню ранило осколком. Операцию провел немецкий врач. «Немец мне осколок вынул. Это тоже много значит. Он сказал еще тогда, что Советский Союз войну выиграет. Врач немецкий», – вспоминает Евдокия Аксенова.

«До сих пор я не переношу слово "полиция". Потому что полицаи были – наши советские граждане, которые оказались предателями. Некоторые сами изъявляли желание, а некоторых заставляли, иначе убьют, – рассказывает женщина. – Кто пережил ад войны, тот знает, что такое жизнь, что такое цена и ценность жизни».

Несмотря на тяжелые воспоминания, Евдокия Васильевна старается радоваться жизни и выполнять, как она говорит, свою миссию – рассказывать последующим поколениям о том, что было в военные годы. А еще Евдокия Васильевна поделилась, что сделала себе подарок на День Победы – 5 тысяч из полученных к празднику 75 тысяч рублей 85-летняя женщина потратила на духи. Публикуем интервью с Евдокией Аксеновой.