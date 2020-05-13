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13мая
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сегодня, 16:38 0

В Уфе люди требуют уволить воспитательницу, которая издевалась над детьми (видео)

Методы воспитания в социальном приюте Уфы привели к громкому скандалу. Поводом стали видеозаписи одной из педагогов, которые она сопроводила говорящими за себя титрами. На кадрах она провоцирует детей-сирот на драки и нецензурную лексику, унижает воспитанников. О ситуации высказался юрист воспитателя.

Крайне откровенные фото самой воспитательницы также вызвали волну возмущений. Интернет-пользователи требуют уволить ее.

Одна из подписчиц обратилась с жалобой в администрацию учебного заведения.

В управлении МВД по Башкортостану сообщили, что личность автора видео установлена, проводится проверка. В свою очередь детский омбудсмен Башкирии Милана Скоробогатова рассказала, что психологи проверяют детей из этого социального приюта, также к проверке подключились прокуратура и правоохранители. По ее словам, данная сотрудница не работала с детьми – «имела минимальный контакт с ними». Ее обязанности заключались в подготовке документов, определяющих их социальный статус.

После публикации в социальных сетях, юрист девушки прокомментировал произошедшее журналистам «РЕН ТВ».

«Должен пояснить, что этот работник никаких негативных последствий не желал, не желает и не будет желать. Все, что случилось – это случайность и большое недоразумение. Я считаю, что ситуация сильно преувеличена, началось очень большое распространение в СМИ, и все пытаются как инфоповод это раскрутить. Тогда как, по сути, последствий никаких негативных не наступило», – заявил он.

Юрист призвал ни в чем не обвинять сотрудницу.

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#дети #происшествия

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