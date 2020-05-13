В России хотят объединить Архангельскую область и Ненецкий АО

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Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) объявят о намерении запустить процесс объединения регионов. С соответствующим заявлением 13 мая планируют выступить врио губернаторов.

Заявление прозвучит в столице НАО – Нарьян-Маре. Планируется утвердить меморандум о намерении объединить регионы. Уже в этом году может пройти референдум по объединению. Собеседник «Ведомостей», близкий к руководству Архангельской области, подтвердил, что 13 мая пройдет совещание, на котором будет подписан меморандум об объединении регионов. Референдум об этом планируют провести, по его словам, осенью, 13 сентября.

Источники утверждают, что объединение экономически выгодно Архангельской области и НАО, пишет РБК со ссылкой на источники. «Ненецкий автономный округ и Архангельская область относятся к так называемым регионам-матрешкам. НАО одновременно является самостоятельным субъектом и составной частью Архангельской области», – отмечает издание.

По словам директора Центра региональной политики РАНХиГС Владимира Климанова, основные причины запускаемого процесса объединения двух регионов – политические, но существуют также и экономические. Ненецкий автономный округ – это самый малочисленный российский регион, и его проблема заключается в том, что при невысокой численности населения в условиях арктической зоны сложно создавать полноценные органы власти. Когда регион обладает большей мощью в переговорных процессах с теми же инвесторами, то у него и больше возможностей в решении социальных вопросов и в этом смысле результат может быть более позитивным, когда НАО и Архангельская область объединятся, рассуждает Климанов.

«В двух субъектах пересекаются интересы нефтяных компаний, и было бы логичным создание общего, если так можно выразиться, нефтегазового бассейна [в случае объединения регионов]», – считает эксперт.

Для Архангельской области объединение несет надежду на улучшение состояния региона, в то время как для НАО это больная тема, так как для жителей округа автономность, самобытность и независимость – непреложные ценности, говорят специалисты.

Вопрос об объединении регионов и, соответственно, появлении нового субъекта выносится на референдум на обеих территориях. Если граждане поддержат инициативу, то в Госдуму внесут конституционный законопроект об образовании нового региона. Это должен сделать президент. После принятия документа вносятся изменения в часть 1 статьи 65 Конституции, определяющую состав Российской Федерации.

В разные годы было объединено несколько российских регионов: Пермская область и Коми-Пермяцкий автономный округ, Красноярский край с Таймырским и Эвенкийским АО, Камчатская область и Корякский автономный округ, Иркутская область и Усть-Ордынский Бурятский АО, а также Читинская область и Агинский Бурятский АО, ставшие после объединения Забайкальским краем.