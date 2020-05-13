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13мая
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сегодня, 16:21 2

В Амурской области зафиксировано 13 новых случаев COVID-19

В Амурской области зафиксировано 13 новых случаев COVID-19
Фото: pixabay.com

На 13 мая в Амурской области лабораторно подтверждено 13 новых случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 5 новых случаев зафиксировано в Благовещенске, в Тынде – 2, в Шимановске – 1, в Серышевском районе – 2, в Свободном – 2, в Благовещенском районе –1.

Темп прироста за последние сутки – 7,7 %. Таким образом, с нарастающим итогом в регионе выявлено 182 случая COVID-19. В Благовещенске – 54 случая, в Тынде – 35, в Белогорске – 27, в Шимановске – 26, в Серышевском районе (село Тавричанка – 8, село Бочкаревка – 1, село Томское – 3, поселок Серышево – 1, село Соколовка – 1) – 14, в Свободном – 10, в Магдагачинском районе (поселок Магдагачи) – 4, в городе Зея – 3, в поселке Прогресс – 2, в Благовещенском районе (села Владимировка и Чигири) – 3, в Ивановском районе (село Крещеновка) – 2, в Бурейском районе (поселок Талакан) – 1, в Завитинском районе (село Успеновка) – 1.

Показатель заболеваемости – 23,04 на 100 тысяч населения. Ранжирование заболевших по течению заболевания: пневмония – 41,2 %, бессимптомная форма – 33,0 %, ОРВИ – 25,8 %.

Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 38,5 %. 41 человек выписан из стационара с выздоровлением.

Как сообщает амурское управление Роспотребнадзора, проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) в отношении 808 человек, бывших в контакте с заболевшими, из них на изоляции по месту жительства находятся 757 человек, в изоляторах – 51 человек.

По эпидемическим показаниям управлением выдано 2 512 постановлений главного государственного санитарного врача Амурской области об изоляции в медицинских организациях или самоизоляции по мету жительства граждан, прибывших из-за границы или бывших в контакте с больными новой коронавирусной инфекцией, и 445 предписания о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в части проведения медицинского наблюдения, лабораторного обследования, соблюдения противоэпидемического режима.

По состоянию на 13 мая проведено 23 086 исследований на новую коронавирусную инфекцию COVID-2019, в том числе 14 702 исследования (64 %) проведено на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».

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Комментарии
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  • Roker

    Roker
    41 минута назад

    В Свободном растёт количество заболеваний из-за поста на въезде? Сотрудники проходят тестирование? Сколько если один заболевший на посту имеет контактов?

  • 28Unknown

    28Unknown
    15 минут назад

    Не принимай близко к сердцу, занимайся своим делом, аналитика явно не твоё.

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