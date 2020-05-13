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С Татьяной Фарафонтовой простятся 15 мая

С Татьяной Фарафонтовой простятся 15 мая

В Благовещенске 15 мая простятся с депутатом Законодательного собрания Амурской области Татьяной Фарафонтовой. Прощание пройдет с 15 до 16 часов в ритуальном зале, который находится по адресу: улица Тенистая, 103/1.

Татьяна Фарафонтова ушла из жизни 12 мая после продолжительной болезни. Ей было 63 года.

Прощание пройдет в открытом режиме, но с соблюдением всех санитарных требований — при наличии масок, перчаток и выполнении социальной дистанции.

С 2011 года Татьяна Фарафонтова работала председателем комитета законодательного собрания области по бюджету, финансам и налогам. В 2016 году была избрана депутатом заксобрания седьмого созыва. В ноябре 2018 года Татьяна Фарафонтова сложила полномочия председателя бюджетного комитета.

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#память

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