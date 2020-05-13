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сегодня, 16:11 0

Каждый третий предприниматель Приамурья не смог получить президентскую поддержку

Каждый третий предприниматель Приамурья не смог получить президентскую поддержку
Фото: pixabay.com

В налоговые органы Амурской области поступило 1 735 заявлений о предоставлении субсидии предпринимателям, наиболее пострадавшим от коронавируса. Треть из них получили отказы, потому что были допущены ошибки в составлении документов.

Как сообщает областное отделение «Опоры России», ссылаясь на данные УФНС России по Амурской области, по результатам рассмотрения заявлений сформировано 692 отказа по следующим основаниям:

  • 404 отказа – в заявлениях допущены ошибки в реквизитах банковского счета (в большинстве случаев неверно указан КПП банка, вместо КПП обособленного подразделения банка отражен КПП головного банка);
  • 120 отказов – основной вид деятельности получателя субсидии не относится к пострадавшим отраслям, утвержденным постановлением правительства РФ;
  • 104 отказа – не подтверждена электронно-цифровая подпись налогоплательщика;
  • 7 отказов – получатель субсидии не включен в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 марта 2020 года;
  • 7 отказов – по состоянию на 1 марта 2020 года имеется задолженность по налогам, страховым взносам в совокупности превышающая 3 000 рублей, которая не погашена на дату предоставления заявления;
  • 50 отказов – иные причины (неверные данные о руководителе или уполномоченном представителе организации; направление заявления повторно; представлено не по установленной форме заявления).

Как сообщало Амур.инфо, президент России Владимир Путин 15 апреля предложил новые меры поддержки экономики страны в условиях коронавируса, в их числе и решение о специальных выплатах малым и средним предприятиям из наиболее пострадавших отраслей при условии сохранения ими рабочих мест на уровне не менее 90 % от показателя на 1 апреля. Размер такой выплаты будет рассчитываться с учетом общей численности работников организации по состоянию на начало апреля, исходя из суммы 12 тысяч 130 рублей в месяц на каждого сотрудника.

Сейчас в налоговой на рассмотрении находится 1 043 заявления. Решения будут приняты после проверки условия, установленного Постановлением № 576 о том, что «количество работников получателя субсидии в месяце, за который выплачивается субсидия, составляет не менее 90 % от количества работников в марте 2020 года». Проверка данного условия осуществляется на основании полученных от Пенсионного фонда.

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#бизнес #налоги #помощь #финансы

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