На улице Ленина в Благовещенске заменят два километра инженерных коммуникаций

Подрядная организация ООО «Сервер» ведет реконструкцию водопровода и теплосетей на участке улицы Ленина от Шимановского до Шевченко. Работы будут выполняться поэтапно.

Ремонт продлится до конца августа. Замена коммуникаций позволит в дальнейшем избежать порывов и отключения от водоснабжения и подачи тепла.

«Здесь ремонт не проводился несколько десятков лет, поэтому замена коммуникаций обязательна. Мы уже демонтировали изношенную камеру теплотрассы, старые блоки, вырезаем арматуру. Замена тепловых сетей, в частности железобетонных лотков, является самым трудозатратным этапом работ. Главная задача — не оставлять людей без водоснабжения надолго. Максимум на сутки будем отключать воду. Об этом известим потребителей заранее. Затем будет проводиться замена чугунного водопровода на современные пластиковые трубы и изношенной теплотрассы на новую. Объем работ большой — четыре квартала —от Шимановского до Шевченко. Работы ведем поэтапно, перекрываем проезжую часть также участками», — пояснил прораб ООО «Сервер» Николай Кузин.

Для того чтобы качественно и в срок произвести замену инженерных коммуникаций, работы ведутся по продленному графику — по 12 часов в день, поясняют в пресс-службе администрации Благовещенска.