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сегодня, 15:55 3

На улице Ленина в Благовещенске заменят два километра инженерных коммуникаций

На улице Ленина в Благовещенске заменят два километра инженерных коммуникаций

Подрядная организация ООО «Сервер» ведет реконструкцию водопровода и теплосетей на участке улицы Ленина от Шимановского до Шевченко. Работы будут выполняться поэтапно.

Ремонт продлится до конца августа. Замена коммуникаций позволит в дальнейшем избежать порывов и отключения от водоснабжения и подачи тепла.

«Здесь ремонт не проводился несколько десятков лет, поэтому замена коммуникаций обязательна. Мы уже демонтировали изношенную камеру теплотрассы, старые блоки, вырезаем арматуру. Замена тепловых сетей, в частности железобетонных лотков, является самым трудозатратным этапом работ. Главная задача — не оставлять людей без водоснабжения надолго. Максимум на сутки будем отключать воду. Об этом известим потребителей заранее. Затем будет проводиться замена чугунного водопровода на современные пластиковые трубы и изношенной теплотрассы на новую. Объем работ большой — четыре квартала —от Шимановского до Шевченко. Работы ведем поэтапно, перекрываем проезжую часть также участками», — пояснил прораб ООО «Сервер» Николай Кузин.

Для того чтобы качественно и в срок произвести замену инженерных коммуникаций, работы ведутся по продленному графику — по 12 часов в день, поясняют в пресс-службе администрации Благовещенска.

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Комментарии
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  • старатель

    старатель
    38 минут назад

    ну завтро это все утонет по самые не балуй

  • nerro

    nerro
    33 секунды назад

    от Шимановского до Шевченко (4 картала х прмерно 250 м) 1 км, а не 2 км.

    *А если по тугису смотреть, то 920 м.

  • Азимут 555

    Азимут 555
    6 секунд назад

    Да, помню как по Зейской от Трудовой до Островского такие же раскопки вели. Два или больше года Зейская была раскопана? Как раз тогда в Швейцарии коллайдер мудрили. Те всего лишь успели в горах 26 км. тоннель прорыть и нафаршировать все это электроникой. А наши слегка опоздали, на сколько помню. Но ведь закопали две изумительные трубы под го..ще. Это вам не коллайдер какой нибудь)

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