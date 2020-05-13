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сегодня, 15:46 0

Амурчан будут судить за похищение: человека перевозили в багажнике автомобиля

Амурчан будут судить за похищение: человека перевозили в багажнике автомобиля
Фото: pixabay.com

В Свободном предстанут перед судом двое местных жителей. Их обвиняют в похищении человека.

Как полагает следствие, в ночь на 8 февраля 2020 года в селе Нижние Бузули Свободненского района амурчане в ходе бытового конфликта поместили 35-летнего мужчину в багажник автомобиля и вывезли его за пределы населенного пункта. По дороге машину остановили сотрудники дорожно-патрульной службы, которые освободили потерпевшего и задержали злоумышленников, сообщает СУ СКР по Амурской области.

Кроме того, одного из амурчан обвиняют в преступлении по статье 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). В ходе предварительного следствия получены данные о том, что 25 января 2020 года этот мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ранее подвергнутый административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, вновь сел за руль.

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#криминал #происшествия #Свободный #суды

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