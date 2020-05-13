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сегодня, 15:31 0

В Саратове уволили чиновницу после ее комментария в соцсетях о «скулящих» рожающих

В Саратове уволили чиновницу после ее комментария в соцсетях о «скулящих» рожающих
Фото: ИА Регион 64

Чиновницу Лидию Бузовчук сняли с должности в администрации Энгельсского района Саратова после того, как она в соцсетях опубликовала недовольный комментарий о помощи от государства семьям с детьми. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

Комментарий обнаружили в ходе мониторинга СМИ и соцсетей. Проверка показала, что это высказывание не соответствует общепринятым нормам этики и морали, объяснили в пресс-службе.

Как сообщает «Интерфакс», Бузовчук до увольнения была и.о. руководителя муниципального «Центра молодежных инициатив». 11 мая она написала во «ВКонтакте» под псевдонимом Лидия Прозорова странную фразу: «Раньше денег за рождение детей не давали, никаких маткапиталов и жили как-то не скулили. А сейчас рожающим все должны и обязаны. И чем больше дают, тем больше хочется. Лучше б пенсионерам помогли, которые всю жизнь налоги платили и работали!»

Слова чиновницы раскритиковал депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков, отметив, что она пренебрежительно отозвалась о тех, «кому в силу своей работы» обязана помогать. С требованием уволить Бузовчук выступил вице-губернатор Саратовской области Игорь Пивоваров.

«(И.о. главы района Алексей) Стрельников быстро среагировал, уволив чиновницу, которая позволяет себе хамское поведение по отношению к людям... Внимательно относиться к проблемам людей и слышать их мнение для главы района очень важно. И с подчиненных требовать не только ответственного, но и человечного отношения к работе», – написал Панков в своем Telegram.

Ранее известность после фразы «Государство не просило вас рожать» получила экс-глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких. После скандала она перешла на другую, более престижную должность.

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#жизнь #политика

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