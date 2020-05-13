Автомобилистам напоминают о полном закрытии моста через Зею в Благовещенске

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В это время будет проводиться монтаж временных эстакад, которые, по расчетам проектировщиков, позволят обеспечить пропуск транспортных средств грузоподъемностью до 10 тонн. Эстакады установят по обеим полосам моста, на двух дефектных участках. Со слов специалистов, эти сооружения позволят распределить нагрузку с аварийных участков.

В настоящее время по мосту через Зею осуществляется пропуск транспорта с максимальной разрешенной массой до 3,5 тонны. Благодаря установке эстакад городские власти планируют увеличить грузовой поток.