Автомобилистам напоминают о полном закрытии моста через Зею в Благовещенске
Автомобилистам напоминают о том, что 13 мая движение по мосту через Зею в Благовещенске полностью перекроют для всех видов автотранспорта. Это случится в 22:00. Открыть проезд планируется 14 мая в 05:00.
В это время будет проводиться монтаж временных эстакад, которые, по расчетам проектировщиков, позволят обеспечить пропуск транспортных средств грузоподъемностью до 10 тонн. Эстакады установят по обеим полосам моста, на двух дефектных участках. Со слов специалистов, эти сооружения позволят распределить нагрузку с аварийных участков.
В настоящее время по мосту через Зею осуществляется пропуск транспорта с максимальной разрешенной массой до 3,5 тонны. Благодаря установке эстакад городские власти планируют увеличить грузовой поток.
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