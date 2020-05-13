Виновник массового ДТП в Благовещенске был нетрезв и уходил от погони

Виновник аварии, которая произошла 12 мая на улице Театральной в Благовещенске, пытался скрыться от сотрудников автоинспекции. Водитель был нетрезв и лишен прав на управление транспортным средством.

Как сообщало Амур.инфо, ДТП произошло в районе пересечения улиц Октябрьской и Театральной в 19:31. По уточненной информации, виновником аварии стал водитель 1985 года рождения.

В 19:29 12 мая в дежурную часть поступило сообщение о том, что в районе кольцевой развязки на улице Театральной водитель Subaru Tribeca не выполнил требование полицейского об остановке. И продолжил движение в сторону улицы Октябрьской. Нарушитель, уходя от погони, проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с микрогрузовиком Mazda Titan. После столкновения осколками от кузова был поврежден третий автомобиль – Toyota Corolla.

В результате ДТП пострадал воитель грузового автомобиля. Он был осмотрен врачами скорой помощи, но от госпитализации отказался. Водитель Subaru доставлен в АОКБ.

В управлении ГИБДД отметили, что в отношении виновника аварии было составлено 6 административных материалов. Водитель был без документов, не имел ОСАГО, был лишен прав, не подчинился требованию сотрудника автоинспекции об остановке, проехал перекресток на красный свет, выехал на встречку и вдобавок к этому находился за рулем с признаками алкогольного опьянения.