Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:19 2

Виновник массового ДТП в Благовещенске был нетрезв и уходил от погони

Виновник массового ДТП в Благовещенске был нетрезв и уходил от погони
Фото: www.instagram.com

Виновник аварии, которая произошла 12 мая на улице Театральной в Благовещенске, пытался скрыться от сотрудников автоинспекции. Водитель был нетрезв и лишен прав на управление транспортным средством.

Как сообщало Амур.инфо, ДТП произошло в районе пересечения улиц Октябрьской и Театральной в 19:31. По уточненной информации, виновником аварии стал водитель 1985 года рождения.

В 19:29 12 мая в дежурную часть поступило сообщение о том, что в районе кольцевой развязки на улице Театральной водитель Subaru Tribeca не выполнил требование полицейского об остановке. И продолжил движение в сторону улицы Октябрьской. Нарушитель, уходя от погони, проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с микрогрузовиком Mazda Titan. После столкновения осколками от кузова был поврежден третий автомобиль – Toyota Corolla.

В результате ДТП пострадал воитель грузового автомобиля. Он был осмотрен врачами скорой помощи, но от госпитализации отказался. Водитель Subaru доставлен в АОКБ.

В управлении ГИБДД отметили, что в отношении виновника аварии было составлено 6 административных материалов. Водитель был без документов, не имел ОСАГО, был лишен прав, не подчинился требованию сотрудника автоинспекции об остановке, проехал перекресток на красный свет, выехал на встречку и вдобавок к этому находился за рулем с признаками алкогольного опьянения.

Просмотров всего: 868

#ДТП #криминал

распечатать


Происшествия

Амурчан будут судить за похищение: человека перевозили в багажнике автомобиля
Происшествия 3

Госавтоинспекция ищет водителя, сбившего пешехода в центре Благовещенска
В России и мире

Футболист признался в убийстве сына, которое пытался списать на коронавирус
Происшествия

В Благовещенске на перекрестке попала в ДТП скорая помощь (фото)
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • sms-ка

    sms-ка
    36 минут назад

    Боже, сколько уродов на дороге!

  • Oldlord

    Oldlord
    31 минута назад



    Водитель был без документов, не имел ОСАГО, был лишен прав, не подчинился требованию сотрудника автоинспекции об остановке, проехал перекресток на красный свет, выехал на встречку и вдобавок к этому находился за рулем с признаками алкогольного опьянения.



Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь