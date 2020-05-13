Благовещенец атаковал полицейского головой и стал фигурантом дела

Обновлено: 15:39



В Благовещенске возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего жителя города. Его подозревают в применении насилия в отношении сотрудника полиции.

Согласно материалам дела, 5 апреля 2020 года наряд ДПС остановил автомобиль, которым управлял водитель с признаками алкогольного опьянения. Мужчина отказался показать документы, попытался скрыться от полицейских. После задержания его поместили в патрульный автомобиль, где, как полагает следствие, благовещенец нанес удар головой одному из полицейских в лицо. Следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления, сообщает СУ СКР по Амурской области.

«5 апреля в городе Благовещенске на улице Строителей нарядом дорожно-патрульной службы задержан водитель, управлявший автомобилем с признаками опьянения, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Амурской области. – Мужчина отказался предоставить документы, предусмотренные правилами дорожного движения, и попытался скрыться от полицейских. Его задержали и поместили в патрульный автомобиль. Благодаря действиям сотрудников ДПС, предотвращена попытка управления автотранспортным средством в нетрезвом виде, что позволило избежать последствий такого вождения для других участников дорожного движения. Правонарушитель попытался покинуть салон машины, нанес удар головой инспектору ДПС. Полицейские пресекли противоправные действия данного гражданина, доставили его в отдел внутренних дел и установили личность. Им оказался житель областного центра 1991 года рождения. Ранее мужчина неоднократно привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения».

В отношении горожанина были составлены административные материалы по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и части 2 статьи 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Что касается уголовного дела по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), то за подобное деяние предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.