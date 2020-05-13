Погоду в Амурской области испортит циклон: прогноз на 14 мая

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14 мая на севере Амурской области области на погоду повлияет западный циклон. В регионе ожидаются осадки преимущественно в виде дождя, местами с мокрым снегом, в отдельных районах осадки будут сильными.

Ветер подует с востока, юго-востока со скоростью в порывах до 15-20 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 3...8, местами – около нуля. Днём будет плюс 10...15, местами – около плюс 5 градусов.

На юге ночью без осадков. Ветер с юго-востока подует с умеренной скоростью. Температура воздуха составит плюс 4...9 градусов. Днем облачно, дожди. Южный, юго-восточный ветер в порывах разгонится до 15-20 метров в секунду. Температура – плюс 15...20.

В Благовещенске ночью без осадков. Скорость юго-восточного ветра составит 7-12 метров в секунду. Температура воздуха – около плюс 5 градусов. Днём в городе пойдет дождь, сопровождающийся южным, юго-восточным ветром, скорость которого составит 6-11, в порывах 15-18 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 18 градусов, сообщает Амурскмй гидрометцентр в Инстаграме.