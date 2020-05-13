В условиях пандемии амурские медики получат выплаты из регионального бюджета

Амурские медики получат стимулирующие выплаты из регионального бюджета. Речь идет о медицинских работниках, которые не попали под федеральные стимулирующие выплаты.

Выплаты установлены за особые условия труда отдельным медицинским и иным работникам учреждений, подведомственных министерству здравоохранения региона, в связи с принятием мер по предотвращению распространения на территории Амурской области новой коронавирусной инфекции.

Региональные выплаты получат те сотрудники, которые не подпадают под критерии федеральных выплат. Из областного бюджета на эти цели выделят 71 миллион рублей.

На эту выплату могут рассчитывать работники медицинских учреждений, оказывающие медицинскую помощь и (или) направленные на вызов к пациентам с подозрением ОРВИ и внебольничной пневмонией, а также к лицам, прибывшим из эпидемически неблагополучной территории по новой коронавирусной инфекции. В этом случае врачи получат 16 000 рублей в месяц, средний медперсонал – 8 000, водители автомобилей санитарного транспорта (и (или) автомобилей скорой медицинской помощи) – 5 000 рублей в месяц.

Также региональные стимулирующие выплаты положены работникам медицинских учреждений, осуществляющим лабораторное обследование на новую коронавирусную инфекцию лиц, прибывших из эпидемически неблагополучной территории с признаками респираторных заболеваний, а также лиц, контактных с больным с вероятным случаем новой инфекции и больным с лабораторно подтвержденным случаем новой коронавирусной инфекции: врачам – 16 000 рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу – 8 000; младшему медицинскому персоналу, уборщикам помещений – 4 000 рублей в месяц.

Точно такие же выплаты получат врачи, средний и младший медперсонал и уборщики в учреждениях, осуществляющих медицинскую помощь лицам, находящимся на изоляции в условиях обсерватора и (или) изолятора медицинского учреждения.

Работники медицинских учреждений, осуществляющие санитарно-карантинный контроль на пунктах пропуска через государственную границу РФ в Амурской области получат следующие выплаты: врачи – 16 000 рублей в месяц, средний медицинский персонал – 8 000 рублей в месяц.

Специалисты получат региональные стимулирующие выплаты в установленные сроки аванса за май, то есть начиная с 15 мая, сообщает пресс-служба правительства.