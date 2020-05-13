На одной из улиц Благовещенска подростки избили и ограбили мужчину

В Благовещенске двое подростков избили мужчину и похитили его имущество. Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Благовещенский» подозреваемых задержали. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ – «Грабеж».

В дежурную часть МО МВД России «Благовещенский» поступило заявление от местного жителя. Мужчина 1991 года рождения сообщил полицейским, что неизвестные избили его и похитили имущество. Заявитель пояснил, что вечером он ехал по улице на велосипеде, навстречу шли подростки. Они напали на мужчину, нанесли ему телесные повреждения, забрали наручные часы и серебряную цепь, а также сотовый телефон и сумку. Один из нападавших сел на велосипед потерпевшего и уехал в неизвестном направлении, другой убежал.

Сотрудники уголовного розыска незамедлительно приступили к проведению оперативно-розыскных мероприятий. Предпринятые меры позволили за сутки раскрыть преступление. В ходе осмотра одного из районов города внимание сотрудников полиции привлекла группа подростков, у одного из которых был замечен велосипед, по описанию похожий на похищенный.

Этого гражданина доставили в дежурную часть полиции. В этот же вечер полицейские установили второго фигуранта уголовного дела. Подозреваемыми оказались двое 14-летних благовещенцев. По информации амурского УМВД, родители подростков ранее неоднократно привлекались к административной ответственности за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

В отношении подростков избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Похищенное имущество полицейские частично вернули законному владельцу.