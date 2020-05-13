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сегодня, 14:55 9

На одной из улиц Благовещенска подростки избили и ограбили мужчину

На одной из улиц Благовещенска подростки избили и ограбили мужчину
Фото: pixabay.com

В Благовещенске двое подростков избили мужчину и похитили его имущество. Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Благовещенский» подозреваемых задержали. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ – «Грабеж».

В дежурную часть МО МВД России «Благовещенский» поступило заявление от местного жителя. Мужчина 1991 года рождения сообщил полицейским, что неизвестные избили его и похитили имущество. Заявитель пояснил, что вечером он ехал по улице на велосипеде, навстречу шли подростки. Они напали на мужчину, нанесли ему телесные повреждения, забрали наручные часы и серебряную цепь, а также сотовый телефон и сумку. Один из нападавших сел на велосипед потерпевшего и уехал в неизвестном направлении, другой убежал.

Сотрудники уголовного розыска незамедлительно приступили к проведению оперативно-розыскных мероприятий. Предпринятые меры позволили за сутки раскрыть преступление. В ходе осмотра одного из районов города внимание сотрудников полиции привлекла группа подростков, у одного из которых был замечен велосипед, по описанию похожий на похищенный.

Этого гражданина доставили в дежурную часть полиции. В этот же вечер полицейские установили второго фигуранта уголовного дела. Подозреваемыми оказались двое 14-летних благовещенцев. По информации амурского УМВД, родители подростков ранее неоднократно привлекались к административной ответственности за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

В отношении подростков избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Похищенное имущество полицейские частично вернули законному владельцу.

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Комментарии
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  • Вишня

    Вишня
    2 часа назад

    90-е прям. Гопота

  • Германн

    Германн
    1 час назад

    Ничего хорошего из них уже не вырастет.

  • Вован Сявчинский

    Вован Сявчинский
    1 час назад

    Меня всегда поражают такие истории. Неужели животное не подозревало о последствиях своих действий?

  • ay

    ay
    1 час назад

    Вован Сявчинский

    Меня всегда поражают такие истории. Неужели животное не подозревало о последствиях своих действий?



    Жевотные верят в свой фарт. Даже если ходит на бокс или ещё какую мордобойскую-секцию. Не везде тренера вправляют мОзги подопечным.

  • sadam_1974

    sadam_1974
    1 час назад

    Дети точно таковы, каковы и их родители. Как правило. Папы этих сынков наверно тоже сидели. И сынки туда же ходоки. Нормально.

  • chilly

    chilly
    1 час назад

    14 лет... Если не накажут серьёзно этих двоих, остальных из гоп-компании уже не спасти.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    sadam_1974

    Дети точно таковы, каковы и их родители. Как правило. Папы этих сынков наверно тоже сидели. И сынки туда же ходоки. Нормально.



    Не факт!

  • Генрих Наваррский

    Генрих Наваррский
    16 минут назад

    Это не грабеж,а разбой...Совершенно другая статья.

  • Sanches

    Sanches
    8 минут назад

    Интересно, сколько б дали потерпевшему, если б он защищаясь от грабежа сломал челюсти 14 летним не подлежащим ответственности грабителям? Правильно сделал, все отдал что было а потом заявил

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