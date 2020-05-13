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сегодня, 14:30 5

Голикова заявила, что рассчитывает на улучшение эпидемиологической ситуации к лету

Голикова заявила, что рассчитывает на улучшение эпидемиологической ситуации к лету
Фото: pixabay.com

В кабмине рассчитывают, что эпидемиологическая ситуация в стране наладится к лету при условии соблюдения всех требований безопасности, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом на брифинге заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Мы очень надеемся, что летом наша жизнь наладится и мы будем чаще контактировать друг с другом», — сказала Голикова. По ее словам, это может произойти, если будут соблюдаться требования врачей и требования к «своему общежитию», что позволит не допустить неконтролируемого распространения инфекции.

Она добавила, что коронавирусная инфекция является незнакомой. По словам Голиковой, дальнейшее развитие эпидемиологической ситуации невозможно предсказать на 100 %.

В апреле Голикова сообщила об отставании регионов от Москвы и Подмосковья по темпам заражения коронавирусом на три-четыре недели. «В этой связи очень важно, с одной стороны, подготовить систему здравоохранения и соответствующие койки», — говорила тогда вице-премьер.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в России выявили 10 899 случаев заражения, передает РИА Новости. Общее число заболевших в стране превысило 232 тысячи. Таким образом, Россия вышла на второе место в мире по числу заразившихся вирусом. Первое место занимают США с 1,3 миллиона случаев заражений.

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#коронавирус #российская власть

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    2 часа назад

    женщина вы нам врёте 20 лет

  • sadam_1974

    sadam_1974
    1 час назад

    вы врёте мы врём все врут. Кроме меня. И кроме Вас. Потому мы не такие, как прочие люди. :)

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Совсем не удивлюсь, что к лету она последует за Мишустиным и Песковым. )

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    56 минут назад

    Oldlord

    Совсем не удивлюсь, что к лету она последует за Мишустиным и Песковым. )



    Вариант с Улюкаевым мне больше нравится.

  • Oldlord

    Oldlord
    51 минута назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    Oldlord

    Совсем не удивлюсь, что к лету она последует за Мишустиным и Песковым. )



    Вариант с Улюкаевым мне больше нравится.



    На безрыбье и ковид сойдёт. )

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