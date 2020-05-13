На Благовещенск обрушатся дождь и сильный ветер

14 мая на севере Амурской области ожидаются сильные осадки – преимущественно в виде дождя, местами с мокрым снегом, и усиление юго-восточного ветра в порывах до 15-20 метров в секунду. В Благовещенске днем прогнозируют дождь, ветер подует с юга, юго-востока в порывах до 18 метров в секунду.

Во время неустойчивой погоды возможны обрывы линий электропередачи, нарушение устойчивости работы систем жизнеобеспечения, увеличение числа автоаварий, увеличение случаев травматизма среди населения.

Пешеходам при усилении ветра советуют не ходить вблизи рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций. Особое внимание просят уделить детям. Автомобилистам рекомендуется снизить скоростной режим и соблюдать дистанцию.

Городское управление по делам ГОЧС напоминает, что на территории Благовещенска действует особый противопожарный режим. При усилении ветра любой источник открытого огня может привести к возникновению палов сухой травы, а также к лесным пожарам.

Запрещается в лесах и на земельных участках, примыкающих к ним, сжигать мусор, выжигать траву, разводить костры, напоминают в пресс-службе мэрии.

В экстренных ситуациях нужно звонить по номерам: 101 – для набора со всех операторов мобильной связи; 01 – со стационарных телефонов; 112 – единый телефон вызова экстренных оперативных служб; 202-112 – старший оперативный дежурный ЕДДС по Благовещенску.