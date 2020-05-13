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сегодня, 14:34 8

На Благовещенск обрушатся дождь и сильный ветер

На Благовещенск обрушатся дождь и сильный ветер
Фото: pixabay.com

14 мая на севере Амурской области ожидаются сильные осадки – преимущественно в виде дождя, местами с мокрым снегом, и усиление юго-восточного ветра в порывах до 15-20 метров в секунду. В Благовещенске днем прогнозируют дождь, ветер подует с юга, юго-востока в порывах до 18 метров в секунду.

Во время неустойчивой погоды возможны обрывы линий электропередачи, нарушение устойчивости работы систем жизнеобеспечения, увеличение числа автоаварий, увеличение случаев травматизма среди населения.

Пешеходам при усилении ветра советуют не ходить вблизи рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций. Особое внимание просят уделить детям. Автомобилистам рекомендуется снизить скоростной режим и соблюдать дистанцию.

Городское управление по делам ГОЧС напоминает, что на территории Благовещенска действует особый противопожарный режим. При усилении ветра любой источник открытого огня может привести к возникновению палов сухой травы, а также к лесным пожарам.

Запрещается в лесах и на земельных участках, примыкающих к ним, сжигать мусор, выжигать траву, разводить костры, напоминают в пресс-службе мэрии.

В экстренных ситуациях нужно звонить по номерам: 101 – для набора со всех операторов мобильной связи; 01 – со стационарных телефонов; 112 – единый телефон вызова экстренных оперативных служб; 202-112 – старший оперативный дежурный ЕДДС по Благовещенску.

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#погода #природа

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Комментарии
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  • Агамемнон

    Агамемнон
    2 часа назад

    Обрушатся. Шедеврально

  • Вован Сявчинский

    Вован Сявчинский
    1 час назад

    Конечно обрушатся. Обрушатся и сокрушат.

  • Николай28регион

    Николай28регион
    1 час назад

    Главное чтобы града не было.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Главное, чтобы войны не было

  • дед

    дед
    1 час назад

    обрушатся дождь и сильный ветер....и Туман )))

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    дед, ты мне статью не шей

  • старатель

    старатель
    38 минут назад

    мост бы устоял

  • OT

    OT
    21 минута назад

    Прогнозируют катастрофу. Фонд нациионального благосостояния предполагают ограблен по признакам того, что Путин вынужден распорядиться о том, чтоб начали печатать деньги. Получается денег нет. Вот такую непогодную катастрофу прогнозируют.

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