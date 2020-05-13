В районе Хэйхэ расширят Китайско-российский парк

В конце июля в районе Хэйхэ на территории Китайско-российского парка появится парковый комплекс «Улица русского стиля». В нем посетители смогут увидеть «Море цветов».

Китайско-российский парк появился под Хэйхэ около 12 лет назад, когда в этих местах Центральное телевидение Китая снимало китайскую телеверсию фильма «А зори здесь тихие». Парковый комплекс расположен в 9 километрах на западе от города Хэйхэ, на берегу Амура.

Проект расширения паркового комплекса объемом инвестиций в 59,21 миллиона юаней (8,34 миллиона долларов США) попал в «сотню крупных инвестиционных проектов провинции Хэйлунцзян». Всего в данный момент в реконструкции парка занято 60 рабочих, работы планируется завершить к концу июля.

Одной из достопримечательностей обновленного паркового комплекса станет огромная площадка с цветами площадью в 3,38 гектара. На ней посетители смогут увидеть цветы и растения совершенно разных ярких цветов, пишет Biang.ru со ссылкой на телевидение Хэйхэ.

«В настоящее время работы по заливке бетонных и каменных оснований завершаются, базовая инфраструктура выполнена на 80 %. С начала июня можно будет садить цветы. Ожидаем, что проект будет полностью реализован к концу июля», – рассказал менеджер проекта «Море цветов» Китайско-российского парка Хэйхэ Ван Чжунцюань.

«По завершению строительных работ мы планируем улучшать туристическую инфраструктуру паркового комплекса, надеемся получить статус "АААА" (самый высокий – Прим. ред.) для паркового комплекса, а также построить рядом с парковым комплексом на дороге № 331 колоритную зону отдыха в русском стиле, чтобы зазывать проезжающих мимо автомобилистов в наш парковый комплекс и в город Хэйхэ», – заявила менеджер Хэйхэской государственной инвестиционной акционерной компании Юй Лили.

Ранее Biang.ru сообщали в народном правительстве Хэйхэ, что даже если на российских туристов в этом году рассчитывать не придется, власти города надеются привлечь в Хэйхэ китайских туристов.

Фото: biang.ru