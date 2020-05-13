Мэр Благовещенска утвердила отсрочку по уплате аренды для бизнесменов в связи с эпидемией

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Администрация Благовещенска поддержала арендаторов муниципального имущества. Дополнительные соглашения, которые заключают с ними, предусматривают отсрочку по уплате аренды всем субъектам малого и среднего предпринимательства за период с 1 марта по 31 мая 2020 года.

Кроме того, предпринимателям, чьи организации пострадали в условиях пандемии, предоставляется отсрочка платы за период с 1 января по 1 октября текущего года на два года, начиная с 1 января 2021 года.

Организации, приостановившие деятельность на основании распоряжения губернатора «О введении режима повышенной готовности», освобождаются от арендной платы на период приостановления деятельности, а также им может быть предоставлена отсрочка за период с 1 января по 1 октября 2020 года на два года, начиная с 1 января 2021 года.

Отсрочка по уплате арендных платежей предоставляется и арендаторам муниципальных земельных участков, осуществляющим деятельность в пострадавших из-за пандемии отраслях экономики. Постановление администрации города Благовещенска об этом было подписано 12 мая. Отсрочка предоставляется за период с 1 января до 1 октября 2020 года. Задолженность подлежит уплате не позднее 31 декабря 2021 года.

Для более чем 3 000 субъектов предпринимательства на период с 1 января 2020 года по 1 января 2021 года снижена налоговая нагрузка по ЕНВД. Речь идет о бизнесе следующих сфер: автоперевозки, гостиничный бизнес, общественное питание, бытовые услуги населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты), розничная торговля (за исключением продовольственных товаров и товаров, реализуемых аптечными учреждениями). При расчете ЕНВД значения корректирующего коэффициента базовой доходности были снижены в 2 раза. По информации пресс-службы администрации Благовещенска, решение об этом поддержала Благовещенская городская дума.

Также в Благовещенске реализуют федеральные меры поддержки предпринимательства. Малому и среднему бизнесу предоставляются субсидии в размере 12 130 рублей на каждого работника с марта 2020 года. Получателем субсидии может быть организация, которая ведет деятельность в отрасли, включённой в перечень пострадавших от пандемии. Организация не должна находиться в процессе ликвидации, количество сотрудников должно составлять не менее 90 % от числа работников в марте 2020 года.

Более того, в регионе поддержали индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих пассажирские перевозки. Согласно решению Законодательного собрания Амурской области, для собственников городских и пригородных автобусов был отменен транспортный налог (ИП за 2019 год, организациям за 2020 год).

Для бизнесменов области, выбравших патентную систему налогообложения, снимаются ограничения по применению «налоговых каникул». По информации регионального законодательного собрания, прежде при регистрации своего дела воспользоваться нулевой ставкой налога амурчане могли по 24-м направлениям, после вступления закона в силу эта возможность затронет все 66 видов бизнеса, для которых действуют патенты. Также были установлены льготные ставки для ряда видов предпринимательской деятельности по упрощенной системе налогообложения.