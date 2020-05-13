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сегодня, 13:53 0

Назван способ выгодно утилизировать ненужный смартфон

Назван способ выгодно утилизировать ненужный смартфон
Фото: Dean Moriarty с сайта Pixabay

Старые смартфоны обязательно нужно правильно утилизировать. Об этом рассказал гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

«Делать это (утилизировать – Прим.ред.) нужно, в первую очередь, потому что телефон сложно поддается переработке. И во вторую очередь, потому что внутри него много производственных драгоценных металлов», – цитирует «Прайм» Щельцина.

Самым оптимальным способом утилизации старых или ненужных смартфонов он назвал программу трейд-ин. Воспользоваться ею можно в салонах сотовой связи или у производителей. Но такие акции действуют не всегда, о них стоит уточнять в магазинах.

«Но как минимум удастся не только сохранить окружающую среду, но и получить скидку на новый аппарат», – говорит Щельцин.

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#мусор #технологии

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