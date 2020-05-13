Госавтоинспекция ищет водителя, сбившего пешехода в центре Благовещенска

9 мая около 16 часов в Благовещенске в районе дома 131 на улице Ленина, под аркой при выезде с территории администрации, неустановленный водитель, управляя автомобилем, совершил наезд на женщину–пешехода 1984 года рождения. В результате пешеход получила травмы. Водитель с места происшествия скрылся.

Предположительно, автомобиль серого цвета. Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей произошедшего или самого водителя. Любую информацию об указанном происшествии ГИБДД просит сообщить в группу по исполнению административного законодательства МВД России «Благовещенский» по телефонам: 59-46-86, 8-963-800-04-50 или в дежурную часть ГИБДД: 42-52-62.

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#ДТП

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Наталья Наделяева