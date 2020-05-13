Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:35 3

Госавтоинспекция ищет водителя, сбившего пешехода в центре Благовещенска

Госавтоинспекция ищет водителя, сбившего пешехода в центре Благовещенска
Фото: google.ru/maps

9 мая около 16 часов в Благовещенске в районе дома 131 на улице Ленина, под аркой при выезде с территории администрации, неустановленный водитель, управляя автомобилем, совершил наезд на женщину–пешехода 1984 года рождения. В результате пешеход получила травмы. Водитель с места происшествия скрылся.

Предположительно, автомобиль серого цвета. Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей произошедшего или самого водителя.

Любую информацию об указанном происшествии ГИБДД просит сообщить в группу по исполнению административного законодательства МВД России «Благовещенский» по телефонам: 59-46-86, 8-963-800-04-50 или в дежурную часть ГИБДД: 42-52-62.

Просмотров всего: 641

#ДТП

распечатать


Происшествия

В Благовещенске на перекрестке попала в ДТП скорая помощь (фото)
Происшествия

ДТП в Магдагачинском районе унесло жизнь человека

Происшествия

В Приамурье жестко столкнулись легковушка и грузовик

Происшествия

В Благовещенске легковушка попала в аварию с переворотом

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • диванный анналитик

    диванный анналитик
    16 минут назад

    это надо быть особо упоротым, чтоб там сбить, центр города и камеры не одной нигде рядом? не верю, или скрывают

  • хулиган

    хулиган
    15 минут назад

    Там камер полно и при выездн шлагбаум стоит.Кто то свой приближенный на девятое пылил в окопе и пил стоя.

  • диванный анналитик

    диванный анналитик
    13 минут назад

    там кирпич и шлагбаум!!! не смешите народ, бэтмэн блин наверно виновая

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь