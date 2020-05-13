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13мая
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сегодня, 13:23 0

Почта России продлила срок хранения отправлений до 60 дней

Почта России продлила срок хранения отправлений до 60 дней
Фото: pixabay.com

Почта России временно продлила срок хранения отправлений. Получить их в отделениях Почты России теперь можно в течение 60 дней. В связи с режимом самоизоляции срок хранения временно продлен, чтобы у всех клиентов была возможность забрать свои письма и посылки.

Два месяца дней вместо 30 дней будут храниться посылки и письменная корреспонденция, за исключением судебных и административных отправлений, которые по-прежнему необходимо получить в течение 7 дней.

В период действия ограничительных мер, вызванных распространением коронавирусной инфекции, Почта России просит клиентов оставаться дома и не посещать почтовые отделения без крайней необходимости. На сайте компании и в мобильном приложении можно заказать доставку посылок и мелких пакетов на дом, вызвать курьера для оформления EMS-отправления, оформить подписку, вести юридически значимую переписку с государственными органами в электронном формате и оплачивать коммунальные услуги. Сервис онлайн оформления и оплаты посылок позволяет значительно сократить время пребывания в почтовом отделении. Оплаченные на сайте посылки можно сдать без очереди. Пенсии, пособия и социальные выплаты почтальоны доставляют на дом.

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#коронавирус

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