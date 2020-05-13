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13мая
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Амурские пожарные ликвидировали два природных пожара

Амурские пожарные ликвидировали два природных пожара
Фото: minlhpb.amurobl.ru

В Сковородинском и Мазановском районах за минувшие сутки ликвидировали два природных пожара. Площадь горения составила 16 гектаров.

Всего на территории Амурской области было зарегистрировано восемь природных пожаров. Действующими 13 мая на 9:00 оставались шесть природных пожаров. Три возгорания были локализованы на площади 3 798 гектаров в Магдагачинском и Тындинском районах.

Всего на тушении пожаров задействовано 228 человек и 44 единицы техники. На пожарах работают два самолета Амурской авиабазы, проводится авиапатрулирование в Свободненском, Мазановском, Шимановском, Магдагачинском, Сковородинском районах. Вертолет Ми-8 работает на пожарах в Магдагачинском и Зейском районах.

Четвертый класс пожарной опасности определен в Зейском и Сковородинском районах. Третий класс – в 4 районах: Свободненском, Мазановском, Тындинском, Магдагачинском.

12 мая работали 34 патрульные группы, из них 7 совместных. Всего в патрулировании было задействовано 62 человека. Государственными лесными инспекторами составлено 2 административных протокола (в Норском и Тындинском лесничестве). С начала пожароопасного сезона государственными лесными инспекторами составлено 140 административных протоколов.

В минувший день работало 550 патрульных, патрульно-маневренных, маневренных, патрульно-контрольных группы, которыми составлено 26 административных протоколов за нарушение Правил пожарной безопасности в лесах. Всеми ведомствами, включая административные комиссии, за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима составлено 1 633 протокола.

Пожароопасный сезон и особый противопожарный режим открыт на всей территории Амурской области. 9 мая на территории Тындинского района введен режим ЧС в лесах. С 12 мая на территории Сковородинского района этот режим отменен.

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#пожары

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