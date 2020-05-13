В поселке Тындинского района застрелили медведя, ломавшего заборы

В поселке Восточный Тындинского района Амурской области был застрелен медведь. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщил местный житель Сергей. Информацию подтвердили в пресс-службе управления по охране животного мира региона.

«Известно, что медведь пару дней уже "мучил" мусорки, переворачивал. Заборы ломал. Охотники ходили, высматривали его. И вчера высмотрели, даже, наверное, сегодня рано утром», – поведал Сергей.

«В ночь с 12 на 13 мая на окраине поселка Восточный Тындинского района был отстрелян взрослый медведь. Хищник пытался залезть в сарай с домашними козами и был добыт возле бачка с кормом для сельхозживотных. Ранее данный медведь уже заходил на территорию поселка. Местные жители, видевшие хищника, сообщили об этом в управление по охране животного мира области. Поскольку сложилась ситуация, угрожающая жизни и здоровью людей, служащие управления совместно с местным охотником, имевшим разрешение на добычу медведя, выследили животное», – сообщили в пресс-службе управления по охране животного мира Амурской области.

Кроме того, о встрече с медведем агентству рассказала жительница села Домикан Архаринского района Светлана. Это случилось примерно неделю назад, когда женщина вместе с сыновьями погнала коров пастись на поле.

«У нас за деревней скотомогильник. Мы туда свернули, и у нас одна корова развернулась и побежала назад, прямо рванула домой. И я почувствовала, что кто-то смотрит на меня из кустов, немного поодаль от нас. Я сыну шепнула, что надо уходить отсюда. И тогда он [медведь] встал на задние лапы. Мы потихоньку назад. Коровы рванули, побежали домой, и мы тоже», – рассказала Светлана.

Также, по ее словам, через несколько дней другая жительница села Домикан видела медведицу с медвежатами во время прогулки.

Ранее Амур.инфо сообщало, что в Тынде медведь разрыл могилу на кладбище.