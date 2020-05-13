В Приамурье ищут пропавшего мужчину

Фото: поисково-спасательный отряд «Амур»

В Амурской области идут поиски пропавшего мужчины. Информацию об этом опубликовал поисково-спасательный отряд «Амур».

Разыскиваемый – Сергей Свиридов 1957 года рождения. Мужчина 12 мая примерно в 09:25 ушел из дома по адресу: город Белогорск, Никольское шоссе, 170, и его дальнейшее местонахождение неизвестно.

Приметы Сергея Геннадьевича: на вид 60 лет, худощавого телосложения, рост 170 сантиметров, волосы седые. Был одет: трико спортивное темного цвета, рубашка темно-синяя в клетку.

Всех, кому известно местонахождение Сергея, просят сообщить по телефонам: 8-914-581-01-57, 8-914-618-36-37 – волонтеры; 102 – полиция.