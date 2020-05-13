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Количество контактных лиц с заболевшими COVID-19 в Приамурье составляет 808 человек

Количество контактных лиц с заболевшими COVID-19 в Приамурье составляет 808 человек
Фото: pixabay.com

Общее количество людей, контактировавших с заболевшими COVID-19 в Амурской области, по данным на 12 мая, составляет 808 человек. Количество бывших в контакте с заболевшими по сравнению с данными за 11 мая сократилось на 53 человека.

За последние сутки проведено 1 013 исследований на коронавирус. На изоляции по месту жительства находится 757 человек, в изоляторах – 51, в обсерваторе – 12.

Коэффициент распространения инфекции – 1,2. Показатель тестирования – 109,2 на 100 тысяч населения

Свободный коечный фонд в Приамурье сейчас составляет 63,5 %.

Как сообщало Амур.инфо, 12 мая в Амурской области было выявлено 17 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

С нарастающим итогом в Амурской области выявлено 169 случаев новой коронавирусной инфекции. 34 человека выписаны с выздоровлением, 135 – продолжают получать необходимое лечение.

Заболевшие – жители Благовещенска (49 человек), Благовещенского района (2 человека) Белогорска (27 человек), Тынды (33 человека), Зеи (3 человека), Магдагачинского района (4 человека), Свободного (8 человек), Шимановска (25 человек), Прогресса (2 человека), Завитинского района (1 человек), Ивановского района (2 человека), Бурейского района (1 человек), Серышевского района (12 человек).

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#здоровье #коронавирус

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