Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:32 6

Благовещенцам станет удобнее выезжать из микрорайона Солнечный

Благовещенцам станет удобнее выезжать из микрорайона Солнечный
Фото: www.admblag.ru

Из микрорайона Солнечный в Благовещенске оборудуют дополнительный выезд. Организацией-подрядчиком будет выполнено асфальтобетонное покрытие на площади 310 квадратных метров, оборудованы пешеходные тротуары площадью 100 квадратных метров.

«Выезжать из Солнечного сейчас не очень удобно из-за того, что жильцы одного из домов перегородили выезд железобетонными блоками. Для того чтобы попасть в район областной больницы, Плодопитомника, приходится делать огромный крюк. Очень ждем, когда доделают этот выезд, для нас это радость – меньше времени будем тратить на дорогу», – рассказал житель дома № 14/8 на Игнатьевском шоссе Максим Ершов.

По словам директора подрядной организации Сергея Рогальского, к работам дорожники приступили 30 апреля, завершить планируют 1 июня, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Обустройство примыкания к Игнатьевскому шоссе выполняется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы". Солнечный — район развивающийся, здесь очень много автотранспорта. Администрацией Благовещенска, в первую очередь для удобства горожан, было принято решение оборудовать данное примыкание, которое позволит разгрузить внутриквартальный проезд и сделать выезд из микрорайона более удобным», – пояснил начальник городского управления ЖКХ Сергей Казанцев.

Просмотров всего: 1648

#городская власть #дороги #транспорт

распечатать


Коронавирус

Мэр Благовещенска утвердила отсрочку по уплате аренды для бизнесменов в связи с эпидемией

Общество 9

Благовещенские дети смогут заниматься в кружках за счет государства
Общество 10

В Благовещенске временно перекроют подъезды к ТРЦ «Острова»
Общество 12

Движение по мосту через Зею в Благовещенске временно запретят
Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • AmurLand

    AmurLand
    1 час назад

    Напомните, кто строил те дома? Что сразу нормально не получилось сделать.

  • За Родину,за Сталина

    За Родину,за Сталина
    1 час назад

    "...Выезжать из Солнечного сейчас не очень удобно из-за того, что жильцы одного из домов перегородили выезд железобетонными блоками..."

    А где гарантия что этот выезд тоже не перегородят?

  • Зритель01

    Зритель01
    1 час назад

    А блоками предыдущий выезд был перегорожен законно?

  • ТехАвтоМир

    ТехАвтоМир
    1 час назад

    "...Выезжать из Солнечного сейчас не очень удобно из-за того, что жильцы одного из домов перегородили выезд железобетонными блоками..."

    А где гарантия что этот выезд тоже не перегородят?

    - Там жители на сколько знаю вроде общедомового собирали и поэтому там блок сейчас. А проезд не смогут загородить, это уже незаконно будет

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    За Родину,за Сталина

    "...Выезжать из Солнечного сейчас не очень удобно из-за того, что жильцы одного из домов перегородили выезд железобетонными блоками..."

    А где гарантия что этот выезд тоже не перегородят?



    Подемсаем документы с согласованиями. и смотрим чья подпись стоит. Понимаем по чьей вине город несет затраты на организацию доп выезда. Квалифицируем как нанесение ущерба при исполнении своих обязанностей, передаем дело в суд и возмещаем городу затраты за счет виновного чиновника.

    Хватит слов о тяжелой ответственности чиновников, пора ее примерять на конкретных исполнителей.

    Хватит духу у власти?

    Думаю замнут как всегда.

  • Геральт

    Геральт
    1 час назад



    ~~«Выезжать из Солнечного сейчас не очень удобно из-за того, что жильцы одного из домов перегородили выезд железобетонными блоками. Для того чтобы попасть в район областной больницы, Плодопитомника, приходится делать огромный крюк. Очень ждем, когда доделают этот выезд, для нас это радость – меньше времени будем тратить на дорогу», – рассказал житель дома № 14/8 на Игнатьевском шоссе Максим Ершов.



    Там как бы до следующего выезда метров 200 - так что крюк не очень то и огромный.

    Тут другой момент - если и на этом выезде, как и на остальных оставят двойную сплошную на шоссе (а предпосылок к тому чтоб ее убрали нет), то это никак не скажется на на расстоянии поездки в сторону аэропорта (я и про областную и про тепличный в т.ч.), т.к. поворот налево будет так же запрещен как и на втором выезде. В этом смысле над жителями Солнечного достаточно прилично поиздевались - все выезды - только направо.

    А вот если выезд на Василенко действительно перекрыт блоками - то тут очень даже стоит вмешаться властям, ибо общедомовое тут ни при чем.

Показать все (6) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь