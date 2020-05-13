Благовещенцам станет удобнее выезжать из микрорайона Солнечный

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Из микрорайона Солнечный в Благовещенске оборудуют дополнительный выезд. Организацией-подрядчиком будет выполнено асфальтобетонное покрытие на площади 310 квадратных метров, оборудованы пешеходные тротуары площадью 100 квадратных метров.

«Выезжать из Солнечного сейчас не очень удобно из-за того, что жильцы одного из домов перегородили выезд железобетонными блоками. Для того чтобы попасть в район областной больницы, Плодопитомника, приходится делать огромный крюк. Очень ждем, когда доделают этот выезд, для нас это радость – меньше времени будем тратить на дорогу», – рассказал житель дома № 14/8 на Игнатьевском шоссе Максим Ершов.

По словам директора подрядной организации Сергея Рогальского, к работам дорожники приступили 30 апреля, завершить планируют 1 июня, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Обустройство примыкания к Игнатьевскому шоссе выполняется в рамках муниципальной программы "Развитие транспортной системы". Солнечный — район развивающийся, здесь очень много автотранспорта. Администрацией Благовещенска, в первую очередь для удобства горожан, было принято решение оборудовать данное примыкание, которое позволит разгрузить внутриквартальный проезд и сделать выезд из микрорайона более удобным», – пояснил начальник городского управления ЖКХ Сергей Казанцев.