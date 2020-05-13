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сегодня, 11:12 0

Онкологи назвали первые признаки рака

Онкологи назвали первые признаки рака
Фото: instagram.com

Ученые дали советы о том, как распознать у себя онкологическое заболевание на ранней стадии. По мнению специалистов, это можно сделать без помощи врачей.

Первой причиной для беспокойства может стать появление на коже любых новообразований, которые могут свидетельствовать о появлении злокачественной меланомы, которая диагностируется в 14 % таких случаях. Неожиданное появление родинок и родимых пятен должно стать причиной для обращения к доктору. Специалисты советуют раз в месяц осматривать полностью свое тело перед зеркалом во весь рост, пишет «РЕН ТВ».

Онкологи из США советуют сразу обращаться к врачу, если на теле появились родинки диаметром более 6 миллиметров.

Также об онкологии может говорить резкая потеря веса, если режим питания не менялся. Это может говорить об опасности рака желудка, поджелудочной железы, пищевода или легкого.

Женщинам рекомендуется регулярно делать маммографию, при этом самостоятельно искать уплотнения вредно, отмечают ученые.

Онкологи советуют при первых странных симптомах и подозрениях на онкологию обращаться к врачу.

Ранее врач-онколог рассказала Амур.life об онкологии и развеяла мифы вокруг заболевания.

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#медицина

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