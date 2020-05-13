Благовещенские дети смогут заниматься в кружках за счет государства

Благовещенск вошел в список городов, внедряющих систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей с 1 сентября 2020 года. В августе откроется запись детей в кружки по специальным сертификатам. Для начала родителям нужно зарегистрировать детей от 5 до 18 лет на областном портале «Навигатор дополнительного образования».

Чтобы ребенок ходил в кружки и секции за счет государства, необходимо оформить сертификат. Это не бумажный документ, а электронная запись в Навигаторе. Оформить его нужно только один раз. Далее каждый год он будет автоматически пополняться.

Средства по программе персонифицированного финансирования родителям перечислять не будут. Деньги направляются из бюджета в организации. Сейчас в городе продолжается наполнение портала Навигатора. На сегодняшний день на выбор детям предлагается 191 образовательная программа по 6 направлениям.

«Оплата сертификатом будет доступна по ряду программ детских садов, школ, организаций дополнительного образования, спортивных школ. Особенно актуальны сейчас программы технического направления – робототехника, 3D-моделирование, а также различные программы спортивного направления по начальной физической подготовке. На первом этапе оплатить сертификатом можно будет краткосрочные программы по 36 часов и 72 часа», – пояснила Светлана Саяпина, ответственная за наполнение портала «Навигатор дополнительного образования детей Амурской области» в городе Благовещенске.

Регистрироваться и знакомиться с программами можно уже сейчас. Запись на кружки, которые можно посещать по сертификату, откроется в августе. На сайте Навигатора такие направления будут помечены значком «Доступна оплата сертификатом». Планируется, что в сентябре дети уже должны начать занятия. Причем, если выбранный кружок или секция не подойдут ребенку, можно выбрать другую программу. Средства по сертификату «пойдут за ребенком», сообщает пресс-служба мэрии.

Для получения сертификата финансирования, родителям нужно: