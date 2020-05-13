Ушла из жизни депутат заксобрания Приамурья Татьяна Фарафонтова

12 мая после продолжительной болезни ушла из жизни депутат Законодательного собрания Амурской области Татьяна Фарафонтова. Ей было 63 года.

Татьяна Фарафонтова – коренная амурчанка, родилась в 1956 году в селе Верхнеблаговещенское Благовещенского района. Окончила Благовещенский сельскохозяйственный институт, по специальности экономист по бухгалтерскому учету в сельском хозяйстве.

Прошла трудовой путь от бухгалтера до первого заместителя министра финансов правительства Амурской области.

С 2011 года Татьяна Фарафонтова работала председателем комитета законодательного собрания области по бюджету, финансам и налогам. В 2016 году была избрана депутатом заксобрания седьмого созыва по одномандатному округу № 14 «Свободненский объединенный» от партии «Единая Россия». В ноябре 2018 года Татьяна Фарафонтова сложила полномочия председателя бюджетного комитета.

Соболезнования коллеге утром 13 мая были опубликованы на сайте законодательного собрания. В память о депутате высказался в своем инстаграм-аккаунте председатель областного парламента Вячеслав Логинов.

«Это огромная потеря для Приамурья – написал спикер заксобрания. – Татьяна Павловна была высококлассным специалистом в сфере финансов, причем специалистом государственным, не коммерсантом. Пройдя большой трудовой путь от бухгалтера машиноиспытательной станции до заместителя министра финансов области, знала нужды региона от и до. Честная, справедливая, непредвзятая. Ничего удивительного в том, что амурчане дважды доверяли ей представлять свои интересы в парламенте. Депутатом Татьяна Павловна являлась два созыва подряд, с 2011 года. От имени депутатов законодательного собрания и от себя лично хочу выразить глубочайшие соболезнования родным и близким. Мы все скорбим вместе с вами».

Татьяна Фарафонтова награждена: нагрудным знаком «Отличник финансовой работы», Благодарностью министра финансов РФ, почетными грамотами: Законодательного собрания Амурской области, администрации Амурской области, губернатора, управления Федерального казначейства по Амурской области.

Дату похорон в законодательном собрании сообщат дополнительно.