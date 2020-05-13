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Жители Калининграда массово пошли в салоны красоты после отмены самоизоляции (видео)

Жители Калининграда массово пошли в салоны красоты после отмены самоизоляции (видео)
Фото: Стоп-кадр из видео

Жители Калининградской области, где с 12 мая снят режим самоизоляции, бросились в парикмахерские и салоны красоты. Как сообщили парикмахеры, они соскучились по клиентам.

«Мы соскучились по клиентам, они по нам, обросшие, конечно. Сегодня много людей на улицах, – прокомментировала Life парикмахер.

Сотрудники продолжают работать в масках и перчатках, им пока запрещено проводить любые манипуляции с лицами посетителей.

Мужской мастер отметил, что представители сильного пола стригутся один раз в месяц, поэтому для их причёсок ограничительные меры оказались слишком большим сроком. Женщинам проще, они могут потерпеть, хотя дамы, конечно, с огромным удовольствием отправились приводить себя в порядок.

Отмечается, что работодатели должны обеспечить защитными средствами сотрудников, которые вернутся к работе. Масочный режим продолжает действовать в городе.

Калининградцы отмечают, что снятие режима самоизоляции было воспринято позитивно, люди на улицах радостные, обновлённые, а в городе весна, всё цветёт, и в такую погоду разрешение наконец-то покинуть свои дома оказалось весьма актуальным.

12 мая режим всеобщей самоизоляции в Калининградской области прекратился. Однако остался ряд ограничений для нескольких возрастных групп. На самоизоляции остаются лица младше 14 лет и старше 65, а также люди с хроническими заболеваниями.

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#жизнь

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