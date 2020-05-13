В Курганской области открыли колодец в честь полководца Жукова: обзор прессы

Эксперт по трудовому праву ответил «Аргументам и фактам» на вопрос: «Могут ли уволить за пьянку на удалёнке?» А в «Комсомольской правде» отвечают, почему россиян кормят зарубежными овощами вместо своих. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Очень интересно

В «Моей Мадонне» обратил внимание на небольшую заметку о симпатичном увлечении Галины Панкрац: популярная радиоведущая обожает котиков. Подобным обожанием сегодня никого не удивить, все соцсети забиты фотографиями мурлыкающих питомцев. Галина же кошаков рисует. Ну очень приятные животные выходят из-под ее кисти. При этом рисует не акрилом-маслом-акварелью. Материалом для создания нетленок служит… кофе. Да-да, кофе! Разной степени насыщенности. Заведет кофе покрепче – и на свет появляется черный кот, а добавит молока и… Ну, понятно. Поскольку занимается рисованием Галина только в выходные, то увлечение свое называет «Субботний кофекот». От себя, радуясь за коллегу, добавлю, что можно еще рисовать кока-колой, чаем и, что интересно, – более крепкими напитками. И тогда увлечение автоматом можно будет называть «Кокакот», «Чаекот», «Коньякот» и т.д.

Напишут же такое

Читатель еженедельника «АиФ» Петр Д. задает вопрос: «За что Ким Чен Ыну вручили медаль к юбилею Победы?». Получается, своим вопросом этот Д. выражает сомнения в действиях президента России (именно от его имени вручалась корейскому лидеру юбилейная медаль). Думаю, что как бы ни скрывал свою фамилию этот Д. только за первой буквой, он уже наверняка известен тем, кому следует. Еще мне интересно, почему этот самый Д. возмутился по поводу Ким Чен Ына, а не интересуется, к примеру, за какие заслуги получил Героя России первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко?

Также в номере

Но бог с ними, с наградами. В «Аргументах» есть вопрос, который значительно актуальнее предыдущего. Кстати, автор письма в редакцию назвал свою фамилию полностью, то есть не скрывается, как вышеупомянутый Д. Он спрашивает – внимание! – «Могут ли уволить за пьянку на удалёнке?» Подробный, обстоятельный ответ эксперта по трудовому праву я вам приводить не буду: кто его знает, что вы на радостях устроите.

Полный абзац

В «Мире новостей» рассказывается о том, что в Курганской области появилась достопримечательность: в селе Ельничное местные депутаты открыли колодец, который назвали в честь маршала Победы Георгия Жукова. Легендарный полководец пил родниковую воду из этого колодца, когда останавливался в селе, приезжая поохотиться. Деревянный колодец привели в порядок, посадили вокруг деревья и поставили соответствующую табличку. Колодец, как считают местные власти, должен привлекать туристов. И тут я вспомнил, что к нам в Благовещенск не раз приезжали, при этом, думаю, тоже пили руководители страны. Вот бы и у нас обустроить паломнические зоны, а?!

Вам статья

Далее руки потянулись к «Комсомольской правде», где я нашел ответ на вопрос, почему нас кормят зарубежными овощами вместо своих. Где я прочел о том, что Макаревич женился в четвертый раз, а Лолита наконец-то развелась. И тоже не в первый раз. Где говорится о том, что Пушкин, проводя время в Болдине, не очень-то скучал по своей невесте Наталье. Ну да, когда вокруг крепостные девки, то даже и не имея талантов, можно написать «Евгения Онегина».

В общем, листая «Комсомолку» я узнал много любопытного. Например, что Бородина получает полмиллиона за бюст в Инстаграме. Ой, оговорился… За пост в Инстаграме.

Полный абзац

В «Российской газете» сегодня пишут о том, что президент Израиля Реувен Ривлин читал онлайн сказки для маленьких граждан своей страны. После этих выступлений Ривлина стали называть «национальным дедушкой».

Тоже мне, удивили… Израиль – не единственная страна, где президент постоянно читает сказки. Правда, для взрослых.