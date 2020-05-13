Роспотребнадзор назвал основной путь распространения коронавируса в Амурской области

Руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Курганова отметила, что по результатам эпидемиологических расследований 70 % инфицирования происходит в домашних очагах. Но не надо забывать о соблюдении правил в общественных местах.

«К сожалению, коэффициент распространения инфекции (это новый термин), составляет 1,2 - это свидетельствует о том, что интенсивное распространение в области сохраняется», - прокомментировала главный санитарный врач области Ольга Курганова.

Она отметила, что по результатам эпидемиологических расследований 70% инфицирования происходит в домашних очагах. «В связи с этим необходимо обратить особое внимание на соблюдение требований дезинфекции по месту жительства непосредственно в семейных очагах и по месту проживания. Поступают жалобы от населения на то, что управляющие компании не в должном объёме осуществляют мероприятия по влажной уборке в жилых домах. Я бы просила обратить внимание министерства ЖКХ и государственной жилищной инспекции - провести проверку качества услуг, которые оказывают управляющие компании непосредственно в жилых домах, и при необходимости принять соответствующие меры по увеличению количества влажной обработки с применением дезинфицирующих средств».

Министр ЖКХ Сергей Гордеев заверил, что совместно с жилинспекцией будут проведены выборочно рейды и проверено качество уборки подъездов.

«Жилинспекция осуществляет ежедневный мониторинг уборки мест общего пользования на территории Благовещенска. Где выявляются замечания – выдаём управляющей компании предостережение и требуем акт подтверждения выполнения работ. На территории муниципальных образований контролируют органы местного самоуправления. Усилим работу», - в свою очередь добавил начальник государственной жилищной инспекции области Сергей Молин, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Как ранее сообщало Амур.инфо, 12 мая в Амурской области выявлено 17 новых заболевших коронавирусом. Больных прибавили Шимановск, Белогорск и Свободный. За все время в регионе было выявлено 169 случаев заболевания, 34 человека выписаны из стационара с выздоровлением. 135 заболевших продолжают получать необходимое лечение.